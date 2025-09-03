Подробно търсене

Боян Денчев
Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис
снимка: АР, Adam Hunger
Ню Йорк,  
03.09.2025 08:36
 (БТА)

Новак Джокович се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете.

Сърбинът победи в четири сета представителя на домакините Тейлър Фриц - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Джокович елиминира своя съперник след близо 3 часа и половина игра. Това ще бъде 14-и полуфинал за Новак на Флашинг медоус, както и рекорден 53-ти във всички турнири от Големия шлем.

Джокович проби още първото подаване на Фриц в мача и това му бе достатъчно, за да поеме контрол над първия сет и да го спечели с 6:3.

Сърбинът отново стигна пръв до брейк и във втората част, като това се случи в седмия гейм за 4:3, но след това Фриц успа да стигне до 5:5. Още в следващия гейм обаче Джокович направи нов пробив за 6:5, а впоследствие на свой сервис затвори сета със 7:5.

Фриц обаче не се предаде и стигна до пробив в четвъртия гейм на третия сет за 3:1, след което стигна до 6:3 в своя полза, връщайки интригата в мача.

В четвъртият сет всеки от двамата тенисисти печелеше своето подаване до 5:4 в полза на Джокович. Тогава Фриц сервираше за оставане в мача, и макар да спаси два мачбола, в крайна сметка отстъпи.

В битката за място на финал Джокович ще се изправи Карлос Алкарас. Испанецът елиминира на 1/4-финалите Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:2, 6:4.

/БД/

Към 08:59 на 03.09.2025 Новините от днес

