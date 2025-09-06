Подробно търсене

Балканско първенство по карате шинкиокушин събира в Русе повече от 300 състезатели от пет държави

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
06.09.2025 10:34
 (БТА)

Общо 310 състезатели от България, Гърция, Румъния, Турция и Хърватия участват в Балканското първенство по карате шинкиокушин в Русе. Надпреварата в местната зала "Арена Русе" беше открита тази сутрин. 

Председателят на Федерация Българско карате шинкиокушин (ФБКШ) шихан Борис Николов съобщи по-рано тази седмица в пресклуба на БТА в Русе, че страната за първи път е домакин на Балканиада по този боен спорт.

Състезателите от петте държави - участници мериха сили на трите татамита в зала "Арена Русе" във възрастови групи до 14, 16 и 18 години, мъже, жени и ветерани.

Събитието се организира в партньорство между ФБКШ и Община Русе.

/КМ/

