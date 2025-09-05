ННА: Президентът на Ливан върна на парламента закона за съдебната реформа заради правни недостатъци

Президентът на Ливан Жозеф Аун съобщи на правителството решението си да върне на парламента закона за организирането на съдебната власт, използвайки правомощията си според чл. 57 на националната конституция, предаде ливанската новинарска агенция ННА.

Президентът заяви, че законът, наскоро приет от парламента, съдържа „процесуални, веществени и материални недостатъци, които биха направили части от него неприложими“. Той изрази загриженост, че законът „нарушава установените правни основи и международни стандарти“.

Решението за връщането на закона се случва в рамките на предвидения от конституцията срок.

