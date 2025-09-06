Джеки Чан ще бъде посланик на ЕКСПО 2027 в Белград, пише сръбското издание „Време“

Известният холивудски актьор, режисьор и майстор на бойните изкуства Джеки Чан ще бъде посланик на изложението ЕКСПО 2027 в Белград, научи сръбското издание „Време“.

Не е известна цената на ангажимента на Джеки Чан, но според достъпни източници на информация сумата за такава дейност е между 250 000 и 750 000 долара.

В отговор на запитване на „Време“ по темата директорът на изложението Данило Йеринич нито потвърди, нито опроверга информацията на изданието, че Джеки Чан ще бъде ангажиран. На въпрос кой и колко плаща на посланиците на изложението той отговори, че тези разходи се покриват от спонсори, не от държавата. Йеринич посочи в писмен отговор, че „посланик на световното изложение ЕКСПО в Дубай е бил Лионел Меси и това значително е допринесло да имиджа на изложението и на държавата домакин“.

Джеки Чан от години участва в глобални кампании, а от 2004 година е посланик на УНИЦЕФ и участва в инициативи за защита на децата, здравето и околната среда.

Роденият в Хонконг актьор напоследък публично хвали политиката на Китайската комунистическа партия и китайския президент Си Цзинпин, отбелязва "Време".

Изданието пише, че ангажирането на Джеки Чан „ясно разкрива намерението на държавата да привлече колкото се може повече хора от Китай“ на изложението. "Време" припомня, че през юни бе съобщено, че атлетът Юсейн Болт ще бъде посланик на изложението.

Белград получи през 2022 година домакинството на ЕКСПО 2027. Според правителството това е възможност за инфраструктурно възраждане на Сърбия. Самото изложение ще струва на сръбските граждани 1,3 милиарда евро, докато други инфраструктурни проекти, които правителството планира да реализира под „чадъра“ на това изложение, са на стойност близо 17 милиарда евро.