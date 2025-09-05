Подробно търсене

Загребската опера представи в София операта „Ленън“
Загребската опера представя тази вечер в София операта "Ленън", снимка – Даниел Димитров/БТА
София,  
05.09.2025 23:06
 (БТА)

Загребската опера представи тази вечер за първи път у нас операта „Ленън". Преди да се вдигнат завесите, на сцената излезе композиторът на творбата Иво Йосипович, придружен от акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет – домакин на събитието. 

Гостът каза, че е много щастлив от това първо изпълнение на своята творба в София, и то в присъствието на „прекрасни музиканти от Хърватия“.

Как стана така, че след като бях професор по право, професор в Музикалната академия и президент на Хърватия, написах опера, попита с усмивка той. „Това е малко странна история. Като бивш професор по наказателно право бях запленен от един човек – мъжът, убил Ленън, който първо му се е възхищавал, а след това решава да го убие. Защо това се случва? Исках да изследвам точно това в моята операта – каква е била неговата основна мотивация“, разказа Иво Йосипович.

Операта за Ленън започва със стрелбата срещу него, а после той живее още пет-шест минути. „Цялата опера е неговата халюцинация, докато лежи прострелян на улицата от Чапман. Цялата опера е негова визия за хората, които са били важни в живота му“, каза в интервю за БТА композиторът. По думите му това е история, която показва, че трябва да ценим хората, които са се борили за мир и любов: „И въпреки че е трагедия, посланието е зов за мир и любов“. Йосипович определя творбата си като съвременна модерна музика: „Няма цитати или алюзии с музиката на The Beatles или Ленън, но в историята на операта, в либретото, има определени асоциации“.

С продължителни аплодисменти бяха изпратени изпълнителите Домагой Доротич – в ролята на Джон Ленън, Дубравка Шепарович Мушович – Мей, Мария Кухар Шоша – Йоко Оно, Озрен Билушич – убиецът Чапман, и колегите им Кристина Анджелка Джопар, София Амели Гоич, Мартина Менегони, Синиша Галович, Дарио Чурич, Давор Радич, Антонио Брайкович, Ален Рушко, Борко Баюти, Синиша Щорк, както и танцьорите Иванчица Алайбег, Петра Варгович Станциу, Мая Шехич, Вид Вугринец, Дариа Бърдовник Буквич, Дуня Зоричич, Азамат Набюлин.

Режисьори на „Ленън“ са Иван Йосип Скендер и Марина Пейнович, художник на костюмите – Здравка Ивандия Киригин, хореограф – Барбара Новкович Новак, диригент на хора – Лука Вукшич, дизайнер на осветлението – Иван Лушичич Лиик и Елвис Буткович. Либретото е на Марина Бийти.

Посещението на Загребската опера в София е забележително културно и дипломатическо събитие. То е пример за това как операта служи като жив мост между нашите народи и култури, насърчавайки приятелството, разбирателството и споделените ценности, коментира по-рано тази седмица акад. Пламен Карталов. По думите му Софийската национална опера и Загребската национална опера дават този жив урок сега, с операта „Ленън“ от Иво Йосипович в София, и нашата „Валкюра“ от Рихард Вагнер, която ще бъде представена на оперния фестивал в Загреб на 15 септември тази година.

Трупата от Загреб бе уважена с кошници с цветя от Столичната община, Софийската опера и БТА.

/ДД/

