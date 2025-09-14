Седмица преди пристигането на Софийската опера в Загреб, всички билети са напълно разпродадени

Единадесет дни преди тържественото откриване на новия сезон, Софийската опера гостува на Хърватския национален театър. Трупата ще представи своята „Валкюра“ – спектакъл, чиито възторжени отзиви предшестват неговото гостуване Загреб, коментират от нашата трупа.

По думите им почитателите на Вагнер от Европа и Америка вече дадоха своята висока оценка за постановката на академик Пламен Карталов: „Нещо повече, някой от тях са я гледали по няколко пъти поред – както при представянето й у нас, така и при задграничните гастроли на българските артисти с този спектакъл“. Това е причината, седмица преди пристигането на Софийската опера в хърватската столица, всички билети да са напълно разпродадени, коментират от родната трупа.

Организаторите на оперния фестивал в Загреб коментират, че интересът към българското гостуване е наистина впечатляващ. Още повече, че в Хърватия операта „Валкюра" от Рихард Вагнер не е играна от повече от 20 години, и на практика новото поколение оперна публика в страната ще я види за първи път в изпълнението на Софийската опера и балет. Вчера трупата проведе първата си режисьорска репетиция в Загреб.

„Изключително красивият театър е в стил необарок и е дело на виенските архитекти Фердинад Фелнер и Херман Хелмер. Те са истински звезди на своето време и са проектанти на много от театрите в Централна и Източна Европа. Неповторимата атмосфера на зрителната зала зареди артистите на Софийската опера с вдъхновение и им помогна да работят с ентусиазъм и отдаденост по адаптирането на тяхната „Валкюра" към новото сценично пространство, което значително се различава като размери от сцената в София. Това обаче няма да попречи спектакълът да бъде показан в пълния си блясък пред публиката в Хърватия“, коментират от националната ни опера.

В централните партии публиката в Хърватия ще види Мартин Илиев като Зигмунд, Алма-Лиза Бандаловска като Зиглинде, Гергана Русекова като Брунхилда, Олафур Сигурдарсон като Вотан, Бяртни Тор като Хундинг. Гостуването в Загреб ще бъде дебют на Лилия Кехайова в ролята на Фрика. Диригент на спектакъла ще е Евън-Алексис Крист.

/ДД