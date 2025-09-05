Възпитаници на Икономически техникум „Димитър Благоев“ отбелязаха тържествено 45 години от дипломирането си

Възпитаници на Икономически техникум „Димитър Благоев“, сега Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман”, отбелязаха тържествено 45 години от дипломирането си. На тържествена среща и вечеря съучениците се срещнаха и си припомниха интересни и забавни моменти от ученическите години, споделиха спомени, коментираха професионалната си реализация.

За БТА инициаторът на срещата Валентина Гоцева отбеляза, че отбелязването на 45 години от дипломирането е съчетано и с 59 годишнината от създаването на Икономическия техникум. По думите й не всички випуски успяват да се съберат отново заедно след 45 години.

„Събираме се тази вечер след 45 години от последния училищен звънец. Първи септември 1966 г. е рождената дата на Техникума по икономика в Разград или 59 години от създаването му. Техникумът ще празнува 60 години, от които ние днес сме се събрали след 45 години. С него се поставя началото на нов етап от развитието на образованието в Лудогорието. Може би е трудно да се разпознаем, защото всеки от нас през тези години е научил урока на живота, научил е да обича, да се бори и да преодолява трудностите. Всяко преживяване през тези 45 години е оставило отпечатък върху лицата ни, но сърцата и душите ни са същите“, каза в тържественото си слово Валентина Гоцева.

Тя прочете и поздравителния адрес от директора на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” инж. Христина Панчева.