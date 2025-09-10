АРМЕНПРЕС: Историческият музей на Армения и Британският музей подписаха меморандум за разбирателство в Лондон

Меморандум за разбирателство между Историческия музей на Армения и Британския музей беше подписан в Лондон, съобщи Министерството на образованието, науката, културата и спорта на Армения, цитирано от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Арменската делегация, водена от заместник-министъра на образованието, науката, културата и спорта Алфред Кочарян, бе на работно посещение в Обединеното кралство от 7 до 10 септември. Делегацията включва Давид Погосян, директор на Историческия музей на Армения, Сузана Ходжамирян, директор на Музея за литература и изкуство „Чаренц“, и Марина Акопян, директор на Националната галерия на Армения.

На церемонията по подписването присъстваха заместник-министър Алфред Кочарян, посланикът на Армения в Обединеното кралство Варужан Нерсесян, членове на арменската делегация, ръководители на отдели на Британския музей и учени.

Кочарян подчерта, че документът открива нови перспективи за сътрудничество. Той отбеляза, че изложбата „Богинята майка: от Анаит до Мариам“, организирана съвместно с Британския музей в Историческия музей на Армения през 2024 г., е значителна стъпка в развиващото се културно партньорство между Армения и Обединеното кралство.

Той изрази увереност, че меморандумът ще допринесе за задълбочаване на междукултурното сътрудничество, разширяване на партньорствата, установяване на нови връзки и развитие на културния обмен.

