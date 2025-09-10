Министерството на културата ще бъде готово с Националния културен календар за 2026 г. до края на месеца, съобщи в Русе министър Мариан Бачев

Министерството на културата ще бъде готово с Националния културен календар за 2026 г. до края на месеца. Това съобщи в Русе министърът на културата Мариан Бачев.

Той обясни, че Законът за закрила и развитие на културата, който е от 1999 г., предполага създаването на такъв културен календар.

"А той не е правен никога досега, откакто съществува. Сега го правим за първи път", каза министърът.

Бачев обясни, че културните организации кандидатстват с предложения за национални прояви и чествания на събития до определена дата в средата на годината, които да бъдат включени в него.

"След което се гласува на Министерски съвет и през октомври се знае за догодина всички тези, които са кандидатствали, дали са одобрени или не, както и с какви пари разполагат", каза още министърът на културата.

Мариан Бачев е тази вечер в крайдунавския град заради премиерата на спектакъла на Русенския театър "Гераците" - на режисьора Богдан Петканин, и с участието на гостуващия актьор Кирил Ефремов, който през тази година чества своя 50-годишен юбилей.

"Повод да дойде в Русе човек винаги има, особено ако е свързано с изкуството. В случая това е спектакълът "Гераците" на режисьора Богдан Петканин, с когото много съм работил, който е много близък приятел и в комбинация с това, че тази вечер ще бъда в Русенския театър от другата страна - не на сцената, а в залата, също е много вълнуващо", каза министърът на културата.

Той пожела на колегите си от Русенския театър и на директора на културната институция Боян Иванов да имат смислена и пълна година.

"Те отново започват с българско заглавие. Когато Боян Иванов започна своя мандат в Русенския театър, бе поставено българско заглавие и това беше "Балкански синдром", в който имах удоволствието да участвам по негова покана", каза още Бачев.

Той заяви още, че Кирил Ефремов е много добър артист.

"Много го харесвам. Работили сме заедно през годините. Всъщност сме от един випуск от Театралната академия. През годините сме се засичали частично в спектакли. Преди година и половина последно играхме заедно. Но много ще се радвам да го видя и в драматичния му контекст", каза Бачев и разкри, че в края на спектакъла ще го поздрави специално по повод 50-годишнината.