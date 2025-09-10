„Стар Трек“ ще отбележи 60-годишен юбилей с многобройни събития, продължаващи цяла година

В началото на тази седмица „Стар Трек“ отбеляза 59 години от излъчването си, като екипът зад франчайза обеща мащабно едногодишно честване на 60-годишния юбилей догодина, съобщава АП.

Малко други продукции са подхранвали толкова силно общественото очарование от идеята за едно утопично бъдеще, колкото „Стар Трек“. През 2026 г. юбилеят ще бъде отбелязан с нови телевизионни заглавия, комплекти Lego и дори участие в традиционния Парад на розите.

Франчайзът започва с телевизионния сериал на Джийн Родънбери, дебютирал през 1966 г., който бързо се превръща в многомилиарден културен феномен. Действието се развива в Млечния път няколко века напред във времето и проследява приключенията на екипажа на звездния кораб USS Enterprise. През годините „Трекис“ – верните фенове на сагата – са получили безброй филми, спин-оф поредици и видеоигри, вдъхновени от оригинала.

Paramount представи първия епизод на нов сериал с участието на Холи Хънтър и Пол Джиамати по време на Comic-Con в края на юли. Беше обявен и „Стар Трек: Скаути“ – оригинален анимационен проект, достъпен за първи път в YouTube. Създаден от Nickelodeon Digital Studio в партньорство със CBS Studio, той е насочен към предучилищна аудитория и разказва за трима осемгодишни приятели, които се обучават да станат бъдещи изследователи на Звездния флот.

След дългогодишния успех на партньорствата си с франчайзи като „Междузвездни войни“, Lego ще работи за пръв път и с Paramount, за да вдъхне живот на „Стар Трек“. „Франчайзът и Lego споделят ценности като въображение, изследване и стремеж към по-добро бъдеще – основа за идеално партньорство, което ще зарадва фенове от всички възрасти“, се казва в официалното съобщение.