Компанията "Шеврон" подаде оферта за участие в търг за проучвания за природен газ край гръцкия остров Крит

Американският енергиен гигант "Шеврон" (Chevron) е подал оферта за участие в търг за проучвания за природен газ в четири офшорни блока край гръцкия остров Крит, съобщи днес министърът на енергетиката Ставрос Папаставру, цитиран от електронното издание на в. "Катимерини".

Правителството обяви търга тази година, след като "Шеврон" и гръцкият нефопроизводител "Хеленик Енерджи" (Hellenic Energy) изразиха интерес към четири дълбоководни блока край полуостров Пелопонес и остров Крит. Крайният срок за подаване на офертите изтече днес.

"Хеленик Енерджи" и "Шеврон" са подали съвместна оферта за участие в търга, уточнява АНА-МПА, като отбелязва, че това участие допълва и укрепва проучвателните и производствени дейности на гръцката компания в зоната, докато присъствието на "Шеврон" е ново за страната.

Подаването на офертата се възприема като предимство за Гърция в геополитическата надпревара за влияние с Турция, отбелязва в. "Катимерини", позовавайки се на Ройтерс.

"Днес "Шеврон" и консорциумът "Хеленик Енерджи" обявиха участието си в международния търг за четири офшорни блока южно от Крит и Пелопонес. Това отваря нова глава в експлоатацията на подводните енергийни богатства на нашата родина. Това развива надеждите и перспективите на нашата страна", посочи министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.

Той добави, че "Гърция с национално самочувствие поставя солидни основи за своята енергийна самодостатъчност и повишава геополитическата си роля в Източното Средиземноморие".

Гърция, която добива много малки количества нефт, увеличи производството на енергия от възобновяеми източници, но все още силно разчита на газ за производството на енергия. Страната се стреми да използва вътрешни ресурси като част от усилията на Европейския съюз да се откаже от руската енергия след като Москва нахлу в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Откриването на големи газови находища край Египет, който се намира южно от Крит, разпали надежди, че и в гръцките води също може да има съществени запаси от природен газ.

Зоната край Крит граничи с два лицензирани блока, в които консорциум, воден друг енергиен гигант – "ЕксънМобил" (ExxonMobil), провежда сеизмични проучвания преди да вземе окончателно решение за тестов сондаж.