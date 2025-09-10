Млади хора със знания и мотивация да се развиват търси "Ен Ер Джи Софт", заяви собственикът на русенската фирма Тодор Гечев

Млади хора с висше образование, които имат знания, желание и мотивация да се развиват търси "Ен Ер Джи Софт" ЕООД. Това заяви за БТА собственикът на русенската фирма Тодор Гечев, като добави, че всяка технологична компания има нужда от подобни квалифицирани кадри.

Експертът по бизнес развитие в "Ен Ер Джи Софт" Ренета Василева уточни, че не очакват готов и обучен кадър, който да се впише при тях, а по-скоро разчитат на адаптивен и гъвкав човек, когото те да обучат и той да навлезе в работата по свой собствен начин. В тази връзка Тодор Гечев добави, че дори е открил много плюсове в това и фирмата дава възможност на хората, които са завършили само средно образование с интереси в областта на новите технологии, да се докоснат до тази работа, да се обучават и развиват.

"В интерес на истината се появяват и хора, които са с доста опит и доказани специалисти, които бихме оценили подобаващо. Лично мен, много ме радва, когато се появи такъв кадър. Срещаме трудности в Русе, където е основната част от фирмата ни и нейното управление, тъй като младите хващат пътя още преди да са завършили университетите. В София и други големи градове, които привличат млади хора, обаче намираме кадри сравнително по-лесно", каза Тодор Гечев.

Той отчете, че историята на "Ен Ер Джи Софт" започва преди повече от 20 години.

"Ние сме изцяло технологична компания, като фокусът ни е върху няколко неща. Започнахме с видеонаблюдение и системи за сигурност. Следващото нещо, което се появи в портфолиото ни са системите за контрол на достъпа и отчитане на работното време, за които вече 15 години създаваме хардуер и софтуер. След това започнахме да изграждаме по този начин също и паркинг системи. По естествен път дойдоха и зарядните станции, като към момента като съдружник в друга компания имаме над 350 локации, в които можете да заредите. Следващото по темата, което пазара изискваше и нямаше как да кажем "не", беше фотоволтаици и съвременни системи с батерии. Дори разделихме профилите на инсталаторите в нашата фирма на такива, които се занимават със слаботокови и силнотокови системи", каза още Гечев.

Той отбеляза, че ситуацията е такава, че фирмата трудно би оцеляла, ако се фокусира само върху един подобен продукт. Гечев добави, че фирмите най-вече в този бранш трябва да са подготвени на постоянните новости, които се появяват, затова трябва да правят постоянен анализ на ситуацията и пазара.

"Бизнесите, които си останат със старите разбирания и метод на работа са обречени. Има дори големи европейски фирми, които просто излизат от бизнеса, защото в друг континент се е появил някой, който ги "изяжда" за броени години. Други през това време стават милиардни и международни компании без никой да ги е чувал преди това", каза още Гечев.

Той добави, че затова и фирмата работи както с европейски, така и с китайски компании. Има и планове за допълнително разширяване на портфолиото си с внедряване и на изкуствен интелект и роботи. Това от своя страна ще доведе и до търсене на още специалисти, които да се присъединят към настоящите над 140 служители на "Ен Ер Джи Софт".

"С някои от колегите във фирмата работим повече от 15 години. Държим на обратната връзка с всички и даже сме си направили една тетрадка, в която всеки може описва ежедневните си дейности, това което му харесва, неща, които го товарят и го правят неефективен. Благодарение на това, ние можем да си подобрим бизнес процесите вътре във фирмата. За мен е много важна комуникацията, да има чуваемост между отделните хора. Това е ключ към успеха и развитието", каза още Тодор Гечев.

Той добави, че част от политиката на компанията е да избира и хора с опит и подходящи характери, които да са като ментори, да са лидери в работата, в развитието и да помагат за обучението на другите.

"Правим вътрешни анализи на хората, които дават много полезна обратна връзка какви са силните им страни, как да се развиват, къде трябва и могат да се подобрят", отбеляза Ренета Василева.

Гечев отчете, че добрата комуникация с настоящите и дори с бившите служители помага на компанията да открива и нови кадри, защото хората се допитват до такава вътрешна информация от "първа ръка" за дадена фирма, кандидатствайки за работа в нея.

"Дори и да нямаме пуснати обяви, почти всеки ден получаваме CV-та през сайта ни, по пощите или запитвания през други хора. Това за нас е една добра оценка, която обществото ни дава. Затова за нас е важно отношението, атмосферата. А възнагражденията са това, което пазарът е готов да даде за работата, която сме свършили. Ако сме по-ефективни, ще остават повече пари при нас и ще си раздадем повече пари. За последните месец и половина сме назначили около 20 души. Във всеки един момент, когато се появи качествен човек, ние го вземаме на работа, без значение дали имаме свободна позиция. Такива хора, които са много добри в това, което правят, много малко се задържат на пазара, ако по една или друга останат без работа и ние не трябва да изпускаме подобна възможност", посочи още собственикът на "Ен Ер Джи Софт".

Гечев добави, че не липсват и хора, които в един момент са търсили реализация в чужбина, но след това са решили да се върнат в Русе и в частност в неговата фирма. Има и чужденци, главно украинци, турци, арменци, които обаче са служители в компанията отдавна.

"Хората или стават или не стават. Няма значение откъде са", каза още той.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.