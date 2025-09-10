ХИНА: Около 75 000 са регистрираните безработни в Хърватия в края на август по данни на службата по заетостта

Безработните, регистрирани в Хърватската служба по заетостта (HZZ) в края на август, са 75 495 души, с 14,2% или 12 491 по-малко от август миналата година, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на публикуваните днес данни на службата по заетостта.

Спрямо юли броят на безработните се е увеличил с 3,2%, или с 2312 души

Според ежедневните данни на Хърватската служба по заетостта към момента като безработни са регистрирани 74 677 души, а обявените свободни работни места са 20 218.

През август новорегистрираните безработни са 9 692 души, с 3,8% повече отколкото през август 2024 г. От тях 6 781 души или 70% са с прекратена заетост, 1 190 души (12,3%) са се вписали в регистъра за безработни след завършване на редовно образование, а 1 721 души (17,7%) са се регистрирали след период на неактивност.

По данни на Хърватската служба по заетостта през август 7 380 души са напуснали регистъра за безработни, което е с 19,3% по-малко отколкото през август миналата година. От тях 4 660 са намерили работа, като 4 180 души (89,7%) са започнали работа, а 480 души (10,3%) са започнали други дейности, свързани с работа.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)