ФНА: Филипинските сухопътни войски ще се въоръжат с дронове за подобряване на външните отбранителни способности

Филипинските сухопътни войски (ФСВ) очакват интегрирането на дронове в рамките на усилията си за засилване на способностите за отбрана извън територията на страната, предаде националната новинарска агенция ФНА.

В днешно изявление началник-щабът на ФСВ генерал-лейтенант Антонио Нафарете заяви, че инициативата е част от усилията за по-нататъшно модернизиране на войските. Той допълни, че интегрирането "на технологията в структурата на ФСВ е част от изместването на фокуса към външните операции по сигурността“.

По-рано Нафарете заяви, че в момента се полагат усилия за развитието на дроновите способности на ФСВ, но отказа допълнителен коментар от съображения за сигурност.

Дроновете в арсенала на ФСВ в момента се използват за разузнаване и наблюдение.

Значението на военната употреба на дроновете беше подчертано от използването им с различна ефективност и от двете страни на настоящата руско-украинска война.

Във връзка с това Нафарете заяви, че Филипинските сухопътни войски засилват способностите си, за да отбраняват ефективно територията на страната и нейната изключителна икономическа зона в координация с Филипинския флот и Филипинските военновъздушни сили.

"Сухопътните войски ще продължат иновативните програми за обучение, основани на развитието на човешкия капитал, за да осигурят по-силни кадри“, добави той.

