Американският шарже дˈафер в Тирана: Заради стратегическото си местоположение Албания вече е жизненоважен актив за НАТО

Американският шарже дˈафер в Тирана Нанси ВанХорн заяви, че заради стратегическото си местоположение Албания вече е жизненоважен актив за НАТО, предаде Албанското радио и телевизия.

Тя заяви това в Тирана вчера по време на събитие, свързано с пристигането на командния кораб "Маунт Уитни" на шести американски флот в Албания на 9 септември. Според изявление на посолството на САЩ в Албания, цитирано от медията, пристигането на кораба бележи исторически момент и е "нова фаза във военната модернизация на Албания и важна крачка в стратегическото партньорство между САЩ и Албания в областта на отбраната и сигурността".

"Маунт Уитни" беше закотвен в Порто Романо близо до албанския крайбрежен град Дуръс, където се изгражда комплекс от ново пристанище, което ще има както търговска, така и военна част.

През ноември 2024 г. албанският вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку потвърди, че се водят преговори с НАТО за изграждане на военноморска база в Порто Романо – новостроящо се пристанище на албанския адриатически бряг в близост до Дуръс, и че те са в напреднал стадий. "Ние водим преговори с официални представители на НАТО за изграждане на военноморска база в допълнение към търговската част на новото пристанище Порто Романо. Дискусиите са в напреднал стадий", посочи тя.

Балуку каза, че пристанище Порто Романо и военноморската база ще бъдат свързани с Коридор 8 чрез жп линията Дуръс – Рогожина (Централна Албания), поради което това е и един от най-важните железопътни проекти в Албания.

На събитието вчера Нанси ВанХорн подчерта, че разработването на Порто Романо като военно и логистично пристанище на НАТО не само повишава отбранителните способности на Албания, но и че чрез укрепването и свързването му с пътища и железопътни линии Албания ще стане "път от съществено значение за евентуална операция по източния фланг на НАТО".

Американският шарже дˈафер в Тирана подчерта, че инфраструктурата на дълбоководното товарно пристанище, свързана с пътната и железопътната мрежа, също така ще помогнат на Албания да изпълни ангажимента си като членка на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5 процента от БВП.

Тази инвестиция ще засили регионалната сигурност, ще укрепи и източния флан на НАТО и ще привлече инвестиции от много страни, каза Нанси ВанХорн, цитирана от Албанското радио и телевизия.

"Съединените щати изцяло приветстват и насърчават развиването от страна на Албания на военноморска база и дълбоководно товарно пристанище точно тук, в Порто Романо. Инвестицията на Албания в укрепването на Порто Романо ще покаже на региона – и на цяла Европа – способността на Албания да бъде истински лидер в НАТО", заяви тя.

Нанси ВанХорн допълни, че сигурността е това, което е събрало хората на събитието заедно. "Ние сме тук заради общия ни ангажимент за колективна отбрана и защита на нашите народи", каза още тя.

Албания се присъедини към НАТО през 2009 г. заедно с Хърватия.