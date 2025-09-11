Художничката Юлияна Текова представя „Вътрешна природа“ в Пловдив

Изложбата „Вътрешна природа” на художничката Юлиана Текова ще бъде открита на 16 септември в галерия „Лабиринт“, в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите на автора изложбата изследва диалога между вътрешния свят и природата като феномен. „Природата не е само външна среда, а огледало и резонатор на емоции, мисли и творчески импулси“, казва тя.

,,Вътрешна природа“ като концепция е своеобразно развитие на темите, които я вълнуват, и които се фокусират върху отношенията между жива и нежива природа, вътрешно и външно пространство. Връзката на живописта като вътрешен, интуитивен и много личен процес и природата като външен обект на съзерцание и изследване е многостранна, сложна и предизвикателна. Изложбата е продължение на интереса ми към отношенията човек - природа във всичките им аспекти“, допълва Текова.

Уточнява, че изложбата представя живопис, в която природата е едновременно външен свят и вътрешен пейзаж. „Процесът на рисуване е интуитивен, експресивен. Формите и цветовете не се буквални, а са по-скоро превод на емоции, състояния и лични преживявания, посредством процеса на живопис и рисуване, при който спонтанният жест е бил водещ“, казва още художничката.

Юлиана Текова е родена, живее и работи в София. Учила е в свободната академия „Жул Паскин“, в „Ателие 19“ при проф. Николай Майсторов. Завършва Националната художествена академия (НХА) през 2011 г. със специалност „Живопис“, а през 2017 г. придобива докторска степен към катедра „Живопис“ в НХА.

/АДМ