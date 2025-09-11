Подробно търсене

Графит на Банкси бе заличен от фасадата на Кралския съд в Лондон

Теодора Йорданова
Графитът на Банкси бе заличен от фасадата на Кралския съд в Лондон. Снимка: Danny Halpin/PA via AP
Лондон,  
11.09.2025 10:28
 (БТА)

Графит на уличния артист Банкси бе заличен от фасадата на Кралския съд в Лондон, съобщи Би Би Си.

Творбата представлява протестиращ, който лежи на земята и държи кървав плакат, докато съдия, носещ перука и тога, замахва над него със съдийско чукче.

Графитът бе покрит, след като бе намерен, и бе охраняван, докато Кралската служба за съдилища и трибунали не потвърди, че той трябва да бъде премахнат от сградата, която има защитен статут като паметник на културата.

Банкси потвърди, че творбата е негова в пост в Инстаграм, като показа графита преди да бъде покрит. Някои интерпретират рисунката като коментар за ареста на стотици хора, които подкрепиха групата Palestine Action на протест, държейки в ръце плакати. Palestine Action е забранена от правителството като терористична група.

/ХК/

