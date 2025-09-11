МЕНА: Министрите на външните работи на Египет и ОАЕ подчертаха изключителните връзки между двете държави

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати днес проведе разговори на четири очи с министъра на външните работи на Обединените Арабски Емирства шейх шейх Абдула бин Зайед Ал Нахян като част от текущото си посещение в столицата на ОАЕ, Абу Даби, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Двамата министри подчертаха изключителните отношения между Египет и ОАЕ, особено силните братски отношения, свързващи президента Абдел Фатах ас Сиси и неговия колега от ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед.

В рамките на разговорите бяха обсъдени начини за задълбочаване на двустранните връзки в различни области, особено в икономическия, търговския и инвестиционния сектор.

Абделати похвали сериозните инвестиции на ОАЕ в Египет, като обърна по-специално внимание на проекта за развитие на района Рас Ал Хикма и Червено море, отбелязвайки, че тези проекти представляват качествен скок в икономическото партньорство между двете страни.

Той потвърди стремежа за укрепване на отношенията в областта на енергетиката, логистиката, промишлеността и дигитализацията, възползвайки се от благоприятната инвестиционна среда в Египет.

И двамата министри изразиха задоволство от редовните заседания на съвместния икономически комитет, считайки го за една от основните институционални рамки за насърчаване на икономическото сътрудничество.

Абделати поясни, че египетското правителство продължава да прилага всеобхватен пакет от амбициозни икономически реформи за засилване на ролята на частния сектор, подобряване на инвестиционния климат и предлагане на данъчни и митнически облекчения в рамките на Националната инвестиционна стратегия 2024–2030 г.

Що се отнася до регионалните въпроси, събитията в окупираните палестински територии бяха в центъра на дискусиите, като двамата министри се съгласиха относно необходимостта от прекратяване на катастрофалната хуманитарна криза в Газа, дължаща се на действията на Израел.

Министър Абделати осъди продължаващата израелска агресия срещу Газа, потвърждавайки, че блокадата и систематичният глад представляват грубо нарушение на всички правила на международното право и подкопават шансовете за мир и разрешаване на проблема.

Министрите също така категорично осъдиха израелската агресия, насочена към столицата на Катар, Доха, изразявайки пълната си солидарност с Катар, неговото ръководство, правителство и народ.

Те определиха това нападение като изключително опасна ескалация, която не може да бъде приета под никакво оправдание, и като пряко нарушение на сигурността на Катар, който е неразделна част от арабската национална сигурност, като твърдо отхвърлиха всяка агресия срещу суверенитета на арабските страни.

Двамата министри обсъдиха и ситуацията в Судан и усилията за разрешаване на кризата там, като министър Абделати подчерта важността на спирането на бойните действия, прекратяването на огъня и осигуряването на помощи за целия судански народ.

В края на срещата министрите подчертаха ангажимента на двете страни за непрекъсната координация и консултации на най-високо ниво и активно участие в справянето с общите предизвикателства, допринасяйки за запазването на арабската национална сигурност и укрепването на регионалната стабилност.

