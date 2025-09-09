МЕНА: Външните министри на Египет и Иран обсъдиха двустранните отношения и регионалните събития

Министърът на външните работи, емиграцията и египтяните в чужбина Бадр Абделати прие днес в Кайро иранския си колега Абас Арагчи, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

На профила си в социалната мрежа „Екс“ говорителят на египетското Министерство на външните работи Тамим Халаф заяви, че преговорите са засегнали засилването на двустранните отношения и регионалните събития.

Двете страни също така са обсъдили сътрудничеството между Иран и Международната агенция за атомна енергия.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)