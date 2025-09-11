Отмяната на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия ще внесе хаос, смятат експертите от Българския енергиен и минен форум

Експертите на Български енергиен и минен форум (БЕМФ) изразяват безпокойство от потенциалните негативни последствия от отмяната на действащата Методика за дялово разпределение на топлинната енергия от Върховния административен съд (ВАС). Това е посочено в декларация на организацията, получена в БТА.

Според БЕМФ това е началото на процес от неопределеност и хаос в нормативната база на топлинната енергетика.

За всички е ясно, че тази намеса е предизвикана от среди и политици без компетентност и без представа какви рискове създава това решение непосредствено преди началото на отоплителния сезон. На всички професионалисти е ясно, че каквато и методика да бъде предложена и приета тя може да търпи критики по един или друг принцип или компонент, но прилагана с консенсус в дадена етажна собственост тя изпълнява предназначението си съгласно Закона за енергетиката, което е и нейната роля, е посочено в декларацията.

Според текста ѝ целта на решението на ВАС е отмяната на така оспорваната такса "сградна инсталация" или като минимум нейното понижение, което във всички случаи ще ощети едни потребители за сметка на други.

Това обективно е несправедливо и неминуемо ще причини обществено недоволство. На всичко отгоре всяка новопредложена такава методика освен, че ще доведе до поскъпване на услугата дялово разпределение, изисква като минимум 30 дни за обществено обсъждане на различни нива, включително и в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), което означава, че за новия отоплителен сезон в България няма да има действаща Методика за дялово разпределение с всички последствия и хаоса причинен от това, отбелязват от БЕМФ.

Експертите на организацията предлагат ВАС да модифицира решението си, като го промени на "задължава Министерството на енергетиката в срок до края на новия отоплителен сезон да предложи една или няколко методики за дялово разпределение, които да бъдат обект на избор от абонатите – етажните собственици", които предварително да бъдат предложени за обществено обсъждане. Освен това Министерство на енергетиката да предложи промени в Закона за енергетиката, Глава "Топлоснабдяване", в която да бъде регламентирана промяната - възможността за избор на една от предложените методики, както и да възложи на фирмите за дялово разпределение в София да изготвят сравнителни анализи с фиксирани проценти "сградна инсталация" 30, 20, 15 на сто спрямо изчислените от последния отоплителен сезон, което да послужи при обсъжданията и окончателното решение за избор на нова методика или запазването на сегашната. Такива анализи да бъдат извършени поотделно за следните шест типове сгради и обстоятелства: панелни, тухлени, пълзящ кофраж, с различен дял на използващите/неизползващи централно отопление, необитаеми сгради.

От БЕМФ предлагат заедно с Асоциацията на топлофикационните дружества в България и други съпричастни организации да организират до края на годината кръгла маса, на която да запознаят обществото с важната роля на тези дружества в енергийния баланс на България и състоянието в което се намират като предложат на правителството програма от мерки и действия за икономическото им стабилизиране.

БТА припомня, че на 5 септември ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.