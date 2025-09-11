Учители от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград надградиха знанията си за новите технологии чрез обучение във Флоренция

Учители от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ в Разград преминаха курс на професионално обучение във Флоренция, Италия, и споделиха пред медиите своя положителен опит.

Програмата „Еразъм+“ предоставя широки възможности за професионално развитие, обмен на добри практики и разширяване на образователния хоризонт както за преподавателите, така и за учениците. Това подчертаха учители от гимназията на среща-разговор, на която разказаха за своето участие в едноседмичното обучение в столицата на Тоскана. То е част от дейностите по проекта „Интерфейс между теория и практика“, финансиран по програма „Еразъм+“ за квалификация на педагогическия персонал.

Реализацията на проекта започва през юни 2025 г. и ще продължи до май 2026 г., като основната му цел е повишаване на квалификацията на учителите по природоматематически науки в СТЕМ паралелките, както и придобиване на знания и умения за обучение в професионална паралелка по туризъм от преподавателите по английски език, уточниха участниците от Разград.

„Училищното настоятелство на гимназията предложи преди година, че училището може и трябва да работи по програма „Еразъм+“. Колегите приеха радушно идеята и разработиха три проекта, като настоящият беше оценен с 86 точки от възможни 100. Координатор на проекта е преподавателят по английски език Ренета Стоименова, а в екипа участват още Ивана Улева, Росица Керчева, Нефизе Мустафа, Пламенка Николова и Станимир Куртев“, обясни директорът на гимназията Ивелина Христова.

Ренета Стоименова разказа, че по време на обучението във Флоренция Росица Керчева, Пламенка Николова и Станимир Куртев, заедно с участници от още шест европейски държави, са обменили културни и педагогически подходи за обучение с изкуствен интелект. Курсът, в който се е включила Нефизе Мустафа, е бил посветен на създаването на външна класна стая на открито. Участниците са придобили знания за разнообразяване на учебното съдържание чрез използване на възможностите, които предоставят улицата и природната среда.

Ивана Улева и Ренета Стоименова са преминали обучение, посветено на опознаването на Флоренция чрез Ренесансовото изкуство. Половината от програмата е била теоретична, а другата част – практическа, чрез посещения на туристически обекти и наблюдение на екскурзоводска практика. „Това обучение беше насочено към учители по чужд език, които могат да преподават в професионална паралелка по туризъм, каквато е и една от амбициите на нашето училище за в бъдеще. Другите два курса бяха свързани с природоматематическите науки“, допълни координаторът на проекта.

По време на срещата учителите от ПГПЧЕ споделиха и личните си впечатления от обучението във Флоренция. Преподавателката по химия и опазване на околната среда Нефизе Мустафа отбеляза, че курсът за външна класна стая ѝ е дал ценни знания за това как да съхрани връзката на учениците с природата и как обучението може да се провежда и без учебници или бяла дъска. Тя посочи като пример урок, проведен в ботаническа градина, който възнамерява да използва в своята практика.

„Обучението ни за изкуствения интелект беше изключително стойностно. Запознахме се с възможностите на ChatGPT, Gemini, Curipod, InVideo, A, Canva, Suno, Gama и направихме практически упражнения с тези програми“, сподели Росица Керчева. По думите ѝ придобитите знания и умения ще бъдат използвани от нея, Николова и Куртев за модернизиране на учебния процес и за повишаване на неговата ефективност.

Курсът, в който е участвала Ренета Стоименова, е бил посветен на Ренесансовото изкуство. „Най-трудната публика, която може да впечатлите, са учителите. Те обикновено са видели много, били са навсякъде и знаят много. Когато видях преподавателя, имах съмнения, че ще успее да ни грабне, но той показа невероятно висока култура и знания, които бяха не само ползотворни, но и вдъхновяващи“, разказа преподавателката по английски език. Тя подчерта, че като положителен модел е откроила начина на провеждане на екскурзоводската практика и допълни, че учителите от Разград нямат търпение да предадат наученото на своите колеги и ученици.

Педагозите споделиха още, че освен лекционната част, програмата е предоставила и възможности за културен обмен, както и за изграждане на трайни партньорства с училища от различни европейски страни. По време на престоя си те са представили и традиционни български ястия – баница, лютеница, конфитюр и суджук, които са предизвикали интерес сред участниците от другите държави.

Директорът на гимназията Ивелина Христова изтъкна, че участието на учители в проекти по програма „Еразъм+“ е важен стимул за тяхното професионално развитие. Според нея преподавателите повишават квалификацията си чрез обучения и обмен на добри практики в европейски училища, усвояват иновативни методи на преподаване и изграждат здрава връзка между теорията и практиката в учебния процес.