Джейми Варди след трансфера си в Кремонезе: "За мен възрастта е просто число"

Английският нападател Джейми Варди заяви, че се чувства по-добре от всякога и е нетърпелив да докаже на съмняващите се в него, че грешат, тъй като 38-годишният футболист започва нова глава в кариерата си в клуба от италианската Серия А Кремонезе.

Варди се присъедини към отбора на Кремонезе, след като напусна Лестър Сити, където отбеляза 200 гола в 500 мача по време на 13-годишния си престои в клуба.

Трансферът на Варди се случи на фона на решенията на футболисти като Кевин Де Бройне (34) и Лука Модрич (40) също да се насочат към италианския елит, а на въпрос дали ветераните все още са мотивирани да се представят на най-високо ниво, Джейми Варди отговори, че желанието му не е намаляло.

"Вие сигурно сте един от съмняващите се. Вие сте един от тези, на които ще трябва да докажа, че грешат", обърна се Варди към репортера и продължи:

"За мен възрастта е просто число. Стига краката ми да са точно както преди и да са все така свежи, ще продължа. В момента няма признаци, че ще забавя темпото, така че ще продължа напред и ще дам всичко от себе си за този клуб."

Кремонезе направи летящ старт в Серия А с победи над Сасуоло и Милан, което го постави на трето място във временното класиране с шест точки от два мача.

Варди, който беше част от отбора на Лестър, спечелил Висшата лига през 2016 година, каза още, че всички в отбора ще се стремят да останат здраво стъпили на земята.

"Основната задача е да се уверим, че ще останем в лигата. Честно казано, така беше, когато бях в Лестър. Това е основното. Всичко, което трябва да правим е да даваме всичко от себе си", допълни Джейми Варди.

38-годишният англичанин може да запише първия си мач за Кремонезе срещу Верона в понеделник.