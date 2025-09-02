Джейми Варди подписа договор за един сезон с новака в Серия А Кремонезе

Английският нападател Джейми Варди се присъедини към новака в италианския елит Кремонезе като свободен агент, съобщиха от клуба.

Договорът на футболиста е за един сезон с опция за удължаване, ако бъдат изпълнени определени условия.

38-годишният Варди игра за Лестър от 2012 до 2025 година. За клуба той има 500 мача в различни турнири, отбелязвайки 200 гола, като е рекорд и по двата показателя. Заедно с тима той стана шампион на Англия през сезон 2015/2016. За Лестър това е първата и засега единствена шампионска титла в историята.

Нападателят е и носител на Купата (2020/2021) и Суперкупата на Англия (2021). През сезон 2019/2020 Варди отбеляза 23 гола, превръщайки се в голмайстор номер 1 на шампионата. През сезон 2013/2014 и 2023/2024 той помогна на Лестър да спечели Чемпиъншип, втората по сила дивизия в Англия. Общо Варди има 145 гола във Висша лига и е 14-и в списъка на най-добрите реализатори.

Варди е отбелязал 7 гола в 26 мача за националния отбор на Англия. Играл е за тима от 2015 до 2018 година, след което приключи кариерата си. На Световното първенство през 2018 в Русия Англия загуби от Белгия в мача за третото място (0:2). Варди е участвал и на Европейското първенство през 2016-а, където английският отбор достигна до осминафиналите.

Миналия сезон Кремонезе спечели промоция в Серия А. След първите двата кръга от сезона, отборът е спечелил шест точки, заемайки трето място в класирането.