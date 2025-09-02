Подробно търсене

Джейми Варди подписа договор за един сезон с новака в Серия А Кремонезе

Ива Кръстева
Джейми Варди подписа договор за един сезон с новака в Серия А Кремонезе
Джейми Варди подписа договор за един сезон с новака в Серия А Кремонезе
снимка: Nigel French/PA via AP
Рим,  
02.09.2025 07:55
 (БТА)

Английският нападател Джейми Варди се присъедини към новака в италианския елит Кремонезе като свободен агент, съобщиха от клуба.

Договорът на футболиста е за един сезон с опция за удължаване, ако бъдат изпълнени определени условия.

38-годишният Варди игра за Лестър от 2012 до 2025 година. За клуба той има 500 мача в различни турнири, отбелязвайки 200 гола, като е рекорд и по двата показателя. Заедно с тима той стана шампион на Англия през сезон 2015/2016. За Лестър това е първата и засега единствена шампионска титла в историята.

Нападателят е и носител на Купата (2020/2021) и Суперкупата на Англия (2021). През сезон 2019/2020 Варди отбеляза 23 гола, превръщайки се в голмайстор номер 1 на шампионата. През сезон 2013/2014 и 2023/2024 той помогна на Лестър да спечели Чемпиъншип, втората по сила дивизия в Англия. Общо Варди има 145 гола във Висша лига и е 14-и в списъка на най-добрите реализатори.

Варди е отбелязал 7 гола в 26 мача за националния отбор на Англия. Играл е за тима от 2015 до 2018 година, след което приключи кариерата си. На Световното първенство през 2018 в Русия Англия загуби от Белгия в мача за третото място (0:2). Варди е участвал и на Европейското първенство през 2016-а, където английският отбор достигна до осминафиналите.

Миналия сезон Кремонезе спечели промоция в Серия А. След първите двата кръга от сезона, отборът е спечелил шест точки, заемайки трето място в класирането. 

/ИК/

Свързани новини

18.08.2025 18:38

Джейми Варди обмисля трансфер в Селтик

Джейми Варди може да премине в Селтик и да поднови работата с мениджъра на шотландския шампион Брендън Роджърс, съобщават британските медии в понеделник.
15.05.2025 17:16

Джейми Варди ще изиграе последния си мач за Лестър в неделя срещу Ипсуич

Нападателят Джейми Варди ще изиграе 500-ия си и последен мач за Лестър в неделя срещу Ипсуич в английската Висша лига. 38-годишният футболист напуска "лисиците" в края на сезона и няма да участва във финалния мач срещу Борнемут следващата неделя

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:25 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация