Фототипно издание на „Македонски алманахъ“ ще бъде представено днес в Софийския университет

Фототипно издание на „Македонски алманахъ“ ще бъде представено днес, 2 октомври, в конферентната зала „Яйцето“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха организаторите. Събитието е посветено на 85-ата годишнина от издаването на оригинала.

Президентът Румен Радев ще присъства на представянето и ще приветства издателите на фототипното копие на ценния труд, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Изданието е резултат от съвместната работа на Централната македонска патриотична организация, Македонския научен институт и Института за история на българската емиграция в Северна Америка. Публикувано е от издателство „Тангра“.

Както писа БТА, първото издание на алманаха излиза през 1940 г. в Индианаполис, САЩ. То съдържа исторически, географски, културни и обществени сведения за региона на Македония и за македонските българи емигранти в САЩ и Канада.

„Македонски алманахъ“ представлява своеобразна илюстрована енциклопедия, която отразява живота и стремежите на сънародниците ни отвъд океана, както и тяхната дълбока връзка с корените, традициите и духовността на българите от края на XIX и първата половина на XX век.

/ИПД