Международното летателно учение European Spartan Exercise 2025 ще бъде представено пред медии в авиобаза „Безмер“

Медиен ден на летателното учение European Spartan Exercise (ESE) 2025 ще се проведе в авиобаза „Безмер“, съобщиха от Министерството на отбраната. Учението се провежда от 22 септември до 3 октомври и в него участват Военновъздушните сили на България, Италия, Гърция и Литва с по един самолет C-27J Spartan, както и Испания с Casa C-295.

В ESE 2025 се изпълняват тактически заходи за кацане, полети на малка и пределно малка височина над планински терен за преодоляване на средства за противовъздушна отбрана на условен противник, планиране и изпълнение на тактически заходи за кацане на бетонови и грунтови полоси, изпълняване на задачи за транспорт и десантиране на войски и товари.

Ще бъдат отработени и задачи по авиомедицинска евакуация, планиране и изпълнение на операции за търсене и спасяване, изпълнение на задачи за ескорт на групи за тактически въздушен транспорт, усъвършенстване на процедурите във Военновъздушните сили по всестранно логистично осигуряване и оказване на поддръжка като страна домакин.

Началото на учението бе на 23 септември с официална церемония в авиобаза „Безмер“. България е домакин за седми път. „Основната цел на учението е да се научим да работим заедно, по едни и същи правила, да планираме, организираме и провеждаме полетите. Ще има полети на малка височина, полети в планински райони, ще тренираме тактически заходи за кацане, десантиране на товари, на парашутисти“, уточни полк. Лазарин Лазаров, командир на учението.