Усложнената метеорологична обстановка в страната предизвика редица щети, а трима загинаха при бедствените наводнения в Бургаско

В усложнената метеорологична обстановка в страната днес загинаха хора и бяха предизвикани редица щети – материални, инфраструктурни и други. Бедственото положение в област Бургас продължава, а системата BG-Alert се задейства в няколко части на България днес със сигнали за повишено внимание за снеговалежи, падащи клони, апели за евакуация и други предупреждения.

Един гражданин и двама спасители загинаха по време на усложнената обстановка в резултат на поройните дъждове в курортното селище Елените, съобщи вътрешният министър Даниел Митов пред журналисти в Несебър тази вечер. Митов пристигна в района след обявяването на бедствено положение, причинено от интензивните валежи. Областният управител на Бургас Владимир Крумов посочи, че днес сутринта е била задействана системата BG-Alert първо на територията на община Царево, а след това и няколко пъти в община Несебър. По думите му, бедствието е невиждано досега в района на Несебър. През нощта във вилно селище Елените ще има патрули на МВР и жандармерията, за да се гарантира сигурността и да няма опасност от евентуални посегателства.

Един от загиналите спасители е служител на Главната дирекция „Гранична полиция“, съобщиха от МВР и изказаха съболезнования на близките и колегите му.

Над 410 литра дъжд на кв. м паднаха в царевското село Изгрев, а 225 л/кв. м – в град Царево, което доведе до наводнения и обявено бедствено положение на територията на цялата община. Пострадала е пътната инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са жилищни сгради и частни обекти.

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет министри от правителството обявиха мерки за справяне с щетите от бедствието.

След заседание на Оперативния щаб на МВР през деня във връзка с усложнената метеорологична обстановка заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров съобщи, че бедствено положение има в три области – Бургас, Монтана и Перник.

Обстановката в Монтанско се нормализира след двудневните непрекъснати валежи от дъжд и от сняг в планинската част на региона, съобщи за БТА областният управител Калин Хайтов.

В повечето селища от планинските общини Чипровци, Георги Дамяново и Вършец вече е възстановено електричеството, като се очаква по-късно тази вечер навсякъде да има ток. Пътят от Монтана и Берковица за София през прохода Петрохан беше затворен през целия ден днес и ще остане затворен и през нощта. В прохода има около половин метър сняг, шосето е почистено и опесъчено, но по него постоянно падат клони и дървета.

Общо подадените сигнали за наводнени мазета и приземни етажи в Добрич са 12. Това съобщи кметът Йордан Йорданов след заседание на щаба за действие при бедствия и аварии. Той посочи също, че трудноподвижна жена е изведена от дома си и настанена при близки. Движението в по-голямата част на града е нормално.

Поради усложнената зимна обстановка има прекъсвания на електрозахранването и затруднения по пътищата в Белоградчик и Чупрене.

Затруднено е движението на изхода на Разград в посока Кубрат поради обилната вода, стичаща се от високите части на града, съобщиха от областната администрация. Оттам отбелязват, че вследствие на интензивните валежи в следобедните часове се наблюдава влошаване на обстановката в област Разград. Без електрозахранване са били десет населени места в общините Лозница и Самуил. Към момента без ток остават селата Богомилци, Желязковец и Мортагоново.

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината. Въвежда се и временно ограничение на движението на моторни превозни средства в района на засегнатите критични участъци.

Днес паднали дървета и сняг затрудняваха и движението по магистрала „Хемус“.