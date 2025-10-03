Над 410 литра дъжд на кв.м. причиниха наводнения и разрушения в община Царево, пострадали са пътища, мостове и домове

Над 410 литра дъжд на кв. м. паднаха в царевското село Изгрев, а 225 л/кв. м – в град Царево, което доведе до наводнения и обявено бедствено положение на територията на цялата община. Пострадала е пътната инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са жилищни сгради и частни обекти. Това съобщиха от пресцентъра на Община Царево.

Най-големите щети са отчетени по пътя от село Изгрев към град Царево. Затворени за движение са пътищата Изгрев – Малко Търново (с осигурен обходен маршрут) и Царево – селищно образование Арапя – село Лозенец. Недостъпни остават мостовете към квартал "Василико" и плаж Нестинарка. Ограничено е движението към Синеморец и Резово.

Всички нуждаещи се са евакуирани, а на терен работят екипи на общината, МВР и аварийните служби. Към момента няма опасност от скъсване на язовирни стени.

Предупреждения за опасното време бяха издадени още в началото на седмицата от Областна администрация – Бургас и Община Царево.

От общината посочват, че основната цел остава предотвратяването на човешки жертви и пострадали. Въпреки подобряващата се обстановка, се очакват нови валежи, поради което от местната власт призовават гражданите да се въздържат от пътувания.