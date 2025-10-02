Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей ще бъде домакин на представянето на книгата на Бехрин Шопова

Книгата на гл. ас. д-р Бехрин Шопова „Verin Benim Bağlamami - Локална музикалнофолклорна култура на село Горна Хубавка, Търговищко“ ще бъде представена на 2 октомври от 17.30 ч. в зала №19 на Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН), съобщават организаторите от секция „Балканска етнология“ при Института, съобщават домакините.

По думите им, книгата представя локалното функциониране на традиционната музикално-фолклорна култура на турци сунити от Североизточна България - в с. Горна Хубавка, Търговищко, като проследява процесите на разпад и анализира съвременните тенденции на трансформация на фолклорната култура.

Освен описанията на проявлениятана тази култура в рамките на календара и семейната обредност, са представни и механизмите на унаследяването ѝ. Книгата съдържа множество нотации на примери от религиозната и фолклорната музикална култура на селището и е може би първото такова изследване, осъществено в България, посочват още от ИЕФЕМ-БАН.

