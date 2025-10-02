Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Ямбол, Алфатар, Доспат, Свиленград, Тетевен и Разлог

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Ямбол, Алфатар, Доспат, Свиленград, Тетевен и Разлог.

Срещата в Ямбол е предвидено да започне от 9:30 часа в залата на КИЦ "Безистен", площад "Осбодождение" 1 и да се проведе в две сесии.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа. Те ще се проведат на следните места: в Алфатар, Доспат, Свиленград и Тетевен - в зали в местните общини, а в Разлог в зала на Общински съвет, ул. "Стефан Стамболов" 2.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.