Вицепремиерът Атанас Зафиров ще участва в 18-ата среща на Европейската платформа за ромското включване в Брюксел

Вицепремиерът Атанас Зафиров, който е председател на Националния съвет по етническите и демографските въпроси, ще бъде сред лекторите в 18-ата среща на Европейската платформа за ромското включване, съобщиха от правителствената информационна служба. Срещата е на тема „Изводи и поуки след пет години прилагане на Стратегическата рамка на ЕС за ромите – постигнат напредък и оставащи предизвикателства“ и ще се състои в Брюксел.

Зафиров ще представи данни за напредъка на страната ни при изпълнението на стратегията, съобщават още от службата. Специално видеопослание към участниците в срещата ще отправи Хаджа Лабиб, еврокомисар по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи. Очаква се вицепремиерът да разговаря и с комисаря на Съвета на Европа по правата на човека Майкъл О'Флеърти, който също ще участва в срещата.

Европейската платформа за приобщаване на ромите (EPRI) играе ключова роля в мониторинга и подкрепата на прилагането на рамката. На срещата са предвидени серия от работни групи, в които ще участват представители на националните институции. Те ще дискутират проблемни въпроси на ромското включване, свързани с подкрепящите политики и практики на европейско и национално ниво.

Националният съвет по етническите и демографските въпроси съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека, пише в информация, публикувана в сайта на Министерския съвет.