Антонио Конте: "Резервите промениха хода на мача"

Неапол,  
02.10.2025 08:06
Старши треньорът на Наполи Антонио Конте изтъкна ролята на влезлите като резерви футболисти за победата с 2:1 над Спортинг Лисабон във втория кръг от Шампионската лига.

"Спортинг е добър отбор с отлични играчи. Те започнаха със силен състав и ни създадоха проблеми. След 70 минути вкарах Давид Нерес и Ноа Ланг. Те наистина подобриха играта ни“, цитира пресслужбата на УЕФА думите на Конте.

Наполи е 19-ти в класирането с три точки, зад Спортинг (три точки), който е на 14-то място 

