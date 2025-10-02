Общо 107 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - МВР на сайта на ведомството. Пожарникарите са реагирали на 136 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, без нанесени материални щети са 84 пожара, извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири.

В 03:32 ч. вчера в пожарната в Кюстендил е получено съобщение за пожар на хале с автомобили на околовръстния път на града. Пожарът е ликвидиран от три противопожарни автомобила с 12 служители. При пристигане на място е установено, че гори хале (автоработилница). Унищожени са халето - около 120 м2, с прилежащото му оборудване, четири леки автомобила, един мотоциклет, един лекотоварен автомобил, каравана с навес.