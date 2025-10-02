Подробно търсене

Двама души бяха убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък

Иво Тасев
Двама души бяха убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък
Двама души бяха убити в Мароко при опит за щурм на полицейски участък
Протестиращи са подпалили полицейски автомобил в мароканския град Сале, 1 октомври 2025 г. Снимка: АП/Mosa'ab Elshamy
Рабат,  
02.10.2025 04:29
 (БТА)

Двама души са били убити снощи в Мароко при опит за щурм на полицейски участък близо до град Агадир, предаде Франс прес.

Загиналите са участвали в групово нападение срещу мястото, на което са били разположени части на жандармерията, уточнява местната новинарска агенция МАП.

Атаката е част от протестите в Мароко, с които се настоява за по-добро образование и здравеопазване.

Служителите от силите за сигурност "са били принудени да използват своите оръжия с цел самозащита, докато възпират нападателите", пояснява АФП.

Атакуващите са имали за цел да присвоят боеприпаси, военна техника и служебни оръжия, отбелязват местните власти.

/ИТ/

Свързани новини

29.09.2025 01:59

Младежи излязоха по улиците на Мароко, за да протестират срещу политиката на правителството в сферата на здравеопазването и образованието

Протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията по време на едни от най-големите антиправителствени демонстрации в Мароко за последните години, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:11 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация