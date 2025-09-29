Подробно търсене

Младежи излязоха по улиците на Мароко, за да протестират срещу политиката на правителството в сферата на здравеопазването и образованието

Николай Велев
Младежи излязоха по улиците на Мароко, за да протестират срещу политиката на правителството в сферата на здравеопазването и образованието
Младежи излязоха по улиците на Мароко, за да протестират срещу политиката на правителството в сферата на здравеопазването и образованието
Служители на реда задържат участник в демонстрацията с искания за реформи в здравеопазването и образованието в Рабат, 28 септември 2025 г. Снимка: АП
Рабат ,  
29.09.2025 01:59
 (БТА)

Протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията по време на едни от най-големите антиправителствени демонстрации в Мароко за последните години, предаде Асошиейтед прес.

Стотици младежи излязоха по улиците на най-малко 11 града в северноафриканската страна, осъждайки корупцията и критикувайки правителството, че изразходва повече средства за международни спортни събития, отколкото за здравеопазване и образование. Според протестиращите има пряка връзка между трудностите, които мароканската здравна система изпитва, и държавните разходи за домакинството на Световното първенство по футбол през 2030 г. 

"Стадионите са тук, но къде са болниците", скандираха някои от участниците в протестите, които продължиха през двата почивни дни.

Мароко строи най-малко три нови стадиона и ремонтира и разширява поне още шест в рамките на подготовката си за Мондиала, на който африканската страна ще е съдомакин заедно с Испания, Португалия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Освен това по-късно тази година Мароко бъде домакин и на Купата на африканските нации.

Сили за борба с безредиците разпръснаха демонстранти в няколко града, включително в столицата Рабат и в град Маракеш. По данни на Мароканската асоциация за правата на човека в събота са били арестувани десетки демонстранти, като срещу някои от тях е било упражнено физическо насилие.

Протестите през последните два дни бяха породени и от зачестилите от началото на годината инциденти, свързани със здравната система. Недоволството ескалира, след като неотдавна осем родилки починаха в държавна болница в крайбрежния град Агадир, който се намира на около 480 км южно от Рабат.

За разлика от предишни протести, организирани от синдикати или политически партии, демонстрантите, които излязоха по улиците на Мароко в събота и неделя, координираха действията си през социални мрежи като "ТикТок" и "Дискорд". Две от протестните движения – "Джен Зет 212" и "Гласове на младежите в Мароко", призоваха за "мирни и цивилизовани демонстрации" и за отговорен дебат. Много от техните поддръжници обаче се оказаха по-войнствени в исканията си.

"Няма надежда", каза пред репортер на АП 27-годишен участник в протестите в Казабланка . "Не искам само реформи в здравеопазването и образованието, искам цялостна реформа на системата", добави той.

В Мароко хората, родени между 1995 и 2010 г., съставляват най-големият дял от населението, като демонстрациите през почивните бяха наречени протести на поколението "Зет".

Участници в демонстрациите казват, че са се вдъхновили от бунтовете, които по-рано този месец обхванаха в Непал. На 8 септември хиляди непалски младежи излязоха по улиците, за да протестират срещу липсата на икономически перспективи и ширещата се корупция. Протестите бързо ескалираха, като демонстранти запалиха сградата на парламента и нападнаха редица високопоставени политици. При размириците загинаха десетки хора, а премиерът Шарма Оли подаде оставка.

Властите в Мароко отхвърлиха обвиненията, че отделят повече пари за Световното първенство по футбол, отколкото за обществени нужди. По думите им проблемите, пред които е здравната система, са наследени от предходното правителство.

Данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2023 г. сочат, че на всеки 10 000 жители на Мароко се падат едва 7,7 медицински специалисти. В някои региони ситуацията е още по-тежка. На всеки 10 000 жители на Агадир например се падат по 4,4 медици. По препоръка на СЗО това съотношение трябва да възлиза на 25 на 10 000.

/НВ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

06.09.2025 09:09

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури място на финалите на Световното първенство по футбол догодина, след като победи Нигер с 5:0 като домакин. Успехът бе шести от шест изиграни двубоя за Мароко и гарантира на състава първо място
25.07.2025 09:54

Мароко ще похарчи 4,2 милиарда долара, за да разшири летищата в страната за Световното първенство по футбол през 2030 година

Мароко обяви в четвъртък, че има готовност да инвестира 4,2 милиарда долара в разширяването на летищата в страната през следващите пет години с оглед на домакинството на Световното първенство по футбол през 2030, на което страната е домакин заедно с
20.02.2025 19:48

В Мароко използват дронове, за да наблюдават строителството на съоръженията за Световното първенство по футбол през 2030 година

Казабланка - най-големият мегаполис, финансова и икономическа столица на Мароко, заедно с още пет града на кралството (Агадир, Маракеш, Рабат, Танжер и Фес) ще бъде домакин на мачове от Световното първенство.
28.01.2025 11:09

Домакинът на Купата на африканските нации Мароко попадна в група с Мали, Замбия и Коморските острови

Полуфиналистът от Световното първенство Мароко попадна в група с Мали, Замбия и Коморските острови на жребия за Купата на Африканските нации по футбол за мъже през 2025 г., на която ще бъде домакин. Турнирът ще бъде най-голямото футболно събитие в
23.01.2025 10:32

Най-големият стадион в Мароко за Мондиал 2030 трябва да бъде готов три години преди началото, обявиха организаторите

Най-големият стадион в Мароко, който ще има капацитет от 115 хиляди души и ще се използва за Световното първенство през 2023-а година, трябва да бъде готов през 2027-а, обяви председателят на Организационния комитет. Както е известно, Мароко ще бъде

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:32 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация