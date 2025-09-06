Подробно търсене

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026

Кремена Младенова
Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026
Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026
снимка: AP Photo
Рабат,  
06.09.2025 09:09
 (БТА)

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури място на финалите на Световното първенство по футбол догодина, след като победи Нигер с 5:0 като домакин. Успехът бе шести от шест изиграни двубоя за Мароко и гарантира на състава първо място в група Е от квалификациите в зона Африка.

Тимът на Мароко се наложи над Нигер в Рабат с два гола на Исмаел Сайбари и по един на Аюб Ел Кааби, Хамза Игамане и Азедин Унахи. Това е единственият отбор в деветте африкански квалификационни групи със 100% успеваемост. Танзания единствен все още имаше шанс да настигне Мароко в група Е, но равенството 1:1 срещу Конго донесе на състава общо 10 точки от шест мача до момента, а Мароко има 18. Мароканците бяха и първата африканска страна, достигнала полуфинал на Световното първенство в Катар през 2022 година.

Отборът на Египет запази лидерството си в група А след победа с 2:0 над Етиопия в Кайро. Мохамед Салах реализира дузпа в 41-ата минута за седмия си гол в квалификационните мачове, а Омар Мармуш се разписа за 2:0 при още един наказателен удар. Това беше първо попадение за него в кампанията. При три оставащи мача, Египет има 5 точки преднина пред Буркина Фасо, който победи последния в класирането Джибути с 6:0.

Африканският шампион Кот д'Ивоар се върна начело в подреждането в група F след успех с 1:0 над Бурунди в Абиджан, на 1 точка пред Габон, който е следващият им съперник във вторник.

Една точка разделя и лидерите Демократична република Конго и Сенегал в група B, като им предстои двубой в Киншаса. Седрик Бакамбу отбеляза два гола, а Йоан Виса добави един за победата на конгоанците с 4:1 като гости на Южен Судан, докато Сенегал се справи със Судан с 2:0 като домакин. Капитанът Калиду Кулибали реализира първия гол, а Папе Матар Сар бе автор на втория.

Република Южна Африка остава с 5 точки пред втория Бенин във временното класиране в квалификационна група C. Нападателят на Бърнли Лайл Фостър беше сред голмайсторите при успеха на ЮАР над Лесото с 3:0, а Стив Муни вкара единствения гол, с който Бенин надделя над Зимбабве. Нигерия все още има надежди да оглави групата, но трябва да спечели у дома срещу Руанда, а след това отново във вторник.

В група G шансовете на отбора Алжир за класиранена Мондиал 2026 се увеличиха драстично, тъй като вторият в подреждането Мозамбик загуби с 4:0 при гостуването си на Уганда, докато поражението на Намибия от Малави в група H означава, че тимът на Тунис ще се класира, ако победи Екваториална Гвинея като гост в понеделник.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

02.09.2025 15:00

Бившият национал на Мароко Абдеслам Уаду е хоспитализиран след автомобилна катастрофа в Южна Африка

Защитникът Тапело Ксоки също е пострадал, както и треньорът на вратарите Тайрон Деймънс, чийто крак е счупен на три места и е претърпял операция в понеделник, съобщи Ройтерс.
27.08.2025 09:57

Мароко и Мадагаскар се класираха за финала в турнира за Купата на африканските нации по футбол

Мароко детронира защитаващия титлата си Сенегал с  5:3 след изпълнение на дузпи и се класира за финала в осмото издание на турнира за Купата на африканските нации по футбол. Редовното време завърши 1:1, като шампионите от 2022 година поведоха след
20.03.2025 16:28

Селекционерът на Египет Хосам Хасан вярва, че отборът, начело с Мохамед Салах, има сили за титла от Купата на Африканските нации

Времето Мохамед Салах да спечели Купата на Африканските нации е дошло, каза селекционерът на националния отбор на Египет Хосам Хасан, който ще опита да изведе страната до участие на Световното първенство през 2026 година като треньор

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:25 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация