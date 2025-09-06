Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026

site.btaМароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026
Мароко стана първата африканска страна, която си осигури място на финалите на Световното първенство по футбол догодина, след като победи Нигер с 5:0 като домакин. Успехът бе шести от шест изиграни двубоя за Мароко и гарантира на състава първо място в група Е от квалификациите в зона Африка.
Тимът на Мароко се наложи над Нигер в Рабат с два гола на Исмаел Сайбари и по един на Аюб Ел Кааби, Хамза Игамане и Азедин Унахи. Това е единственият отбор в деветте африкански квалификационни групи със 100% успеваемост. Танзания единствен все още имаше шанс да настигне Мароко в група Е, но равенството 1:1 срещу Конго донесе на състава общо 10 точки от шест мача до момента, а Мароко има 18. Мароканците бяха и първата африканска страна, достигнала полуфинал на Световното първенство в Катар през 2022 година.
Отборът на Египет запази лидерството си в група А след победа с 2:0 над Етиопия в Кайро. Мохамед Салах реализира дузпа в 41-ата минута за седмия си гол в квалификационните мачове, а Омар Мармуш се разписа за 2:0 при още един наказателен удар. Това беше първо попадение за него в кампанията. При три оставащи мача, Египет има 5 точки преднина пред Буркина Фасо, който победи последния в класирането Джибути с 6:0.
Африканският шампион Кот д'Ивоар се върна начело в подреждането в група F след успех с 1:0 над Бурунди в Абиджан, на 1 точка пред Габон, който е следващият им съперник във вторник.
Една точка разделя и лидерите Демократична република Конго и Сенегал в група B, като им предстои двубой в Киншаса. Седрик Бакамбу отбеляза два гола, а Йоан Виса добави един за победата на конгоанците с 4:1 като гости на Южен Судан, докато Сенегал се справи със Судан с 2:0 като домакин. Капитанът Калиду Кулибали реализира първия гол, а Папе Матар Сар бе автор на втория.
Република Южна Африка остава с 5 точки пред втория Бенин във временното класиране в квалификационна група C. Нападателят на Бърнли Лайл Фостър беше сред голмайсторите при успеха на ЮАР над Лесото с 3:0, а Стив Муни вкара единствения гол, с който Бенин надделя над Зимбабве. Нигерия все още има надежди да оглави групата, но трябва да спечели у дома срещу Руанда, а след това отново във вторник.
В група G шансовете на отбора Алжир за класиранена Мондиал 2026 се увеличиха драстично, тъй като вторият в подреждането Мозамбик загуби с 4:0 при гостуването си на Уганда, докато поражението на Намибия от Малави в група H означава, че тимът на Тунис ще се класира, ако победи Екваториална Гвинея като гост в понеделник.
/КМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина