Подробно търсене

ОБНОВЕНА Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на мач на националния отбор на Египет, няма да играе в дербито с Манчестър Юнайтед

Ива Кръстева
Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на мач на националния отбор на Египет, няма да играе в дербито с Манчестър Юнайтед
Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на мач на националния отбор на Египет, няма да играе в дербито с Манчестър Юнайтед
снимка: AP Photo/Khalid Elfiqi
Лондон,  
10.09.2025 08:41 | ОБНОВЕНА 10.09.2025 16:00
 (БТА)

Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш получи контузия на коляното по време на квалификационния мач за Световното първенство между Египет и Буркина Фасо, завършил 0:0 вчера.

26-годишният футболист беше принуден да напусне терена още в 9-ата минута на двубоя. Мармуш получи контузията пет минути по-рано и първоначално продължи да играе, след като получи медицинска помощ на терена, преди да бъде заменен.

Снимка на играча, напускащ терена с медицинските лица, беше публикувана в акаунта в социалните мрежи на Египетската футболна асоциация, с текст: "Омар Мармуш е с контузия на връзките на коляното".

Нападателят, който отбеляза гол в петък при победата на Египет с 2:0 над Етиопия в Кайро, ще бъде прегледан от лекарите на Сити преди дербито на Манчестър, съобщава Ройтерс.

Януарското попълнение от Айнтрахт Франкфурт започна последните два мача на "гражданите" в елита - загубите от Тотнъм и Брайтън, след като влезе като резерва при победата с 4:0 над Уулвърхямптън през първия уикенд.

Все още не е определен срок за завръщането му, но той няма да играе роля в неделното дерби на Манчестър на стадион "Етихад".

"Първоначалните резултати от скенер, направен в Египет, показват, че той няма да бъде на разположение за дербито в неделя и сега ще се върне в Манчестър за допълнителни прегледи и да започне рехабилитацията си", се казва в изявление на Сити.

/ИК/

Свързани новини

06.09.2025 09:09

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури участие на футболния Мондиал 2026

Мароко стана първата африканска страна, която си осигури място на финалите на Световното първенство по футбол догодина, след като победи Нигер с 5:0 като домакин. Успехът бе шести от шест изиграни двубоя за Мароко и гарантира на състава първо място
16.03.2025 17:57

Нападателят Омар Мармуш е уверен, че Манчестър Сити може да се справи с предизвикателството за място в Шампионската лига

"Разбира се, че е предизвикателство, но ние ще направим всичко", каза египтянинът, който вече отбеляза четири гола, след като премина в тима през януари за сумата от 59 милиона британски лири от Айнтрахт Франкфурт.
15.02.2025 19:03

Омар Мармуш отбеляза хеттрик и Манчестър Сити надигра Нюкасъл като домакин

Омар Мармуш записа първия си хеттрик с екипа на английския футболен клуб Манчестър Сити, който победи с 4:0 Нюкасъл в мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Така шампионите се изкачиха на четвърто място във временното класиране на позицията на Челси,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:17 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация