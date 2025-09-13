Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим не отдава значение на слабия старт на сезона на Манчестър Сити, докато се подготвя за неделното дерби

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим настоя, че не отдава никакво значение на слабия старт на сезона на Манчестър Сити, докато подготвя своя отбор за неделното дерби.

Въпреки целия критичен анализ на старта на "червените дяволи", който им донесе четири точки след победа над Бърнли, равенство с Фулъм и загуба у дома от Арсенал, те имат по-добро представяне от Сити, който претърпя две поредни загуби от Тотнъм и Брайтън.

За първи път от декември 2020 година насам Юнайтед ще играе дерби със Сити от позиция на по-предно класиране във Висшата лига, дори и да са минали само три мача от началото на сезона, но Аморим каза, че предизвикателството да се изправи срещу отбора на Пеп Гуардиола е по-трудно от всякога.

"Същото е. Това е топ отбор за мен с най-добрия треньор в първенството. Тим, за който е наистина трудно да си представя как ще играе, те се променят през цялото време", коментира наставникът.

"Но ние сме подготвени, вярвам в състава и има чувството, че ще бъде много добър мач за нас. Знаем какво да правим. Имаме още една тренировка. Местата в класирането в момента нямат значение. Искам да се борим за всяка топка, за малките детайли, които понякога изпускаме. Ще бъдем готови срещу много, много добър отбор", добави той.

В мача в неделя Аморим ще се изправи срещу бившия си футболен директор Уго Виана. Двамата постигнаха огромен успех, работейки заедно в Спортинг Лисабон, като спечелиха две титли в шампионата и две титли за Купата на лигата. Но сега те са на противоположни страни, след като Виана наследи Чики Бегиристайн като футболен директор на Сити това лято.

"Това няма никакво значение. Имаме различни работни места, имаме различни клубове. Вечеряме постоянно, но не говорим за футбол. Аз съм червен, той е син. Но ние сме наистина, наистина близки приятели. Това няма да се промени. Надявам се да спечеля в неделя и това е всичко", каза Аморим за приятелството им преди дербито.