Асен Даскалов
Арсенал достигна до успеха при гостуването на Манчестър Юнайтед
AP Photo/Dave Thompson
Лондон,  
17.08.2025 20:36
 (БТА)

Арсенал победи с 1:0 като гост Манчестър Юнайтед в двубой от първия кръг във Висшата английска лига. 

Първата опасност след шест минути игра в дербито на "Олд Трафорд" беше за домакините, като новото попълнение Брайън Мбуемо принуди вратаря Давид Рая да се намесва решително. 

В 13-ата минута Рикардо Калафиори се възползва от груба грешка на вратаря Алтай Байъндър и реализира победния гол в полза на лондончани.

Последваха нови опити за отбелязване на попадение от страна на "червените дяволи", като близо до изравняването бяха Мбуемо и Матеуш Куня. "Артилеристите" отговориха с удар на Вартин Йодегор.

След почивката Давид Рая отново попречи на Бруно Фернандеш да върне домакините в двубоя. Испанският страж отказа и Амад Диало и отново Мбуемо, който бяха близо до реализиране на попадение.

В самия край на срещата Букайо Сака пропусна да направи победата за Арсенал по-изразителна.

В понеделник вечерта новакът в елита Лийдс и българският национал Илия Груев посрещат Евертън.

Първенство на Англия по футбол, мачове от първия кръг на Висшата лига:

Челси - Кристъл Палас       - 0:0
Нотингам Форест - Брентфорд - 3:1
Манчестър Юнайтед - Арсенал - 0:1

от събота:
Уулвърхямптън - Манчестър Сити - 0:4
Астън Вила - Нюкасъл - 0:0
Брайтън - Фулъм - 1:1
Съндърланд - Уест Хям - 3:0
Тотнъм - Бърнли - 3:0

от петък:
Ливърпул - Борнемут - 4:2

в понеделник:
Лийдс - Евертън

/АВ/

