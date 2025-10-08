Шестдесет марокански общественици призоваха краля за "фундаментални реформи" на фона на протестите на младежите в страната

Шестдесет марокански общественици днес призоваха краля на страната да отговори на социалните вълнения, продължаващи от десет дни сред младите хора, като предприеме "задълбочени реформи" преди очакваната с нетърпение кралска реч в петък, предаде Франс прес.

В отворено писмо 60 интелектуалци, актьори и правозащитници заявиха, че "ситуацията е сериозна".

"Обръщаме се към Вас, защото Вие държите върховната власт, а оттам и върховната отговорност към тази страна. Мароканският народ страда и неговата младеж крещи това с висок глас по улиците", пише в писмото до краля.

От 27 септември младежкото движение "Джен Зи 212" (GenZ 212), което наскоро се появи в социалните мрежи, призовава за нощни шествия с искания за реформи в здравеопазването и образованието, за слагане на край на корупцията и за оставката на правителството.

Протестите започнаха след смъртта на осем бременни жени в средата на септември, приети за цезарово сечение в държавната болница в южния град Агадир.

Вчера движението обяви "временна пауза" на протестите, за да се направи по-добра организация за голяма мобилизация утре, в навечерието на откриването на есенната парламентарна сесия, по време на която крал Мохамед Шести всяка година определя приоритетите на страната.

В ново изявление днес "Джен Зи 212" заяви, че в петък няма да има демонстрация "от уважение" към краля, подчертавайки, че това решение "не означава отстъпление от нашите искания", а отразява "чувството за отговорност сред членовете" на движението.

Исканията на младите хора "са легитимни", отбелязват подписалите отвореното писмо, които подкрепят колективния призив за оставка на премиера Азиз Ахануш, който миналата седмица изрази желание да "започне диалог" с младите хора.

Те смятат, че "за да се справим със структурните причини за гнева", е необходимо да се борим с "корупцията и клиентелизма", както и да съсредоточим приоритетите на страната върху "образованието, здравеопазването и създаването на работни места, вместо върху упорството за щедри разходи" като "най-големия футболен стадион в света".

Мароко, който ще е домакин на Купата на африканските нации в края на 2025 г. и съорганизатор на "Мондиал 2030" заедно с Испания и Португалия, започна мащабни инфраструктурни проекти – изграждане на нови стадиони, разширяване на високоскоростната мрежа и модернизиране на няколко летища, отбелязва АФП.

Подписалите писмото освен това призоваха за "започване на процес на конституционна реформа" и освобождаване на всички задържани от "Джен Зи 212", както и на всички "други политически затворници и (излежаващи присъди) заради инакомислието си в Мароко".