Подробно търсене

Шестдесет марокански общественици призоваха краля за "фундаментални реформи" на фона на протестите на младежите в страната

Валерия Динкова
Шестдесет марокански общественици призоваха краля за "фундаментални реформи" на фона на протестите на младежите в страната
Шестдесет марокански общественици призоваха краля за "фундаментални реформи" на фона на протестите на младежите в страната
Младежи протестират срещу корупцията и призовават за реформи в сферите на здравеопазването и образованието в Казабланка, 5 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Mosa'ab Elshamy
Рабат,  
08.10.2025 20:11
 (БТА)

Шестдесет марокански общественици днес призоваха краля на страната да отговори на социалните вълнения, продължаващи от десет дни сред младите хора, като предприеме "задълбочени реформи" преди очакваната с нетърпение кралска реч в петък, предаде Франс прес.

В отворено писмо 60 интелектуалци, актьори и правозащитници заявиха, че "ситуацията е сериозна".

"Обръщаме се към Вас, защото Вие държите върховната власт, а оттам и върховната отговорност към тази страна. Мароканският народ страда и неговата младеж крещи това с висок глас по улиците", пише в писмото до краля.

От 27 септември младежкото движение "Джен Зи 212" (GenZ 212), което наскоро се появи в социалните мрежи, призовава за нощни шествия с искания за реформи в здравеопазването и образованието, за слагане на край на корупцията и за оставката на правителството.

Протестите започнаха след смъртта на осем бременни жени в средата на септември, приети за цезарово сечение в държавната болница в южния град Агадир. 

Вчера движението обяви "временна пауза" на протестите, за да се направи по-добра организация за голяма мобилизация утре, в навечерието на откриването на есенната парламентарна сесия, по време на която крал Мохамед Шести всяка година определя приоритетите на страната.  

В ново изявление днес "Джен Зи 212" заяви, че в петък няма да има демонстрация "от уважение" към краля, подчертавайки, че това решение "не означава отстъпление от нашите искания", а отразява "чувството за отговорност сред членовете" на движението.

Исканията на младите хора "са легитимни", отбелязват подписалите отвореното писмо, които подкрепят колективния призив за оставка на премиера Азиз Ахануш, който миналата седмица изрази желание да "започне диалог" с младите хора.

Те смятат, че "за да се справим със структурните причини за гнева", е необходимо да се борим с "корупцията и клиентелизма", както и да съсредоточим приоритетите на страната върху "образованието, здравеопазването и създаването на работни места, вместо върху упорството за щедри разходи" като "най-големия футболен стадион в света".

Мароко, който ще е домакин на Купата на африканските нации в края на 2025 г. и съорганизатор на "Мондиал 2030" заедно с Испания и Португалия, започна мащабни инфраструктурни проекти – изграждане на нови стадиони, разширяване на високоскоростната мрежа и модернизиране на няколко летища, отбелязва АФП.

Подписалите писмото освен това призоваха за "започване на процес на конституционна реформа" и освобождаване на всички задържани от "Джен Зи 212", както и на всички "други политически затворници и (излежаващи присъди) заради инакомислието си в Мароко". 

/ГГ/

Свързани новини

05.10.2025 22:19

"Искаме болници, а не футболни стадиони", скандират втора седмица хиляди демонстранти по улиците на Мароко

Десетки хиляди младежи в събота протестираха за осми пореден ден по улиците на редица марокански градове с настояване правителството да вземе мерки за подобряване на здравеопазването и образованието, предаде Франс прес.
02.10.2025 19:38

Премиерът на Мароко заяви, че правителството е готово за диалог на фона на протести в страната

Премиерът на Мароко Азиз Ахануш заяви днес, че правителството е готово за диалог на фона на антиправителствените протести в страната, които продължават вече шести ден, предаде Ройтерс.
01.10.2025 19:24

Над 400 души бяха арестувани след сблъсъци в Мароко по време на протести

Повече от 400 души бяха арестувани, а 280 души бяха ранени днес в Мароко при сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност. До сблъсъците се стигна по време на демонстрации, начело на които застанаха представители на младото поколение в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:25 на 08.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация