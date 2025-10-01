Над 400 души бяха арестувани след сблъсъци в Мароко по време на протести

Повече от 400 души бяха арестувани, а 280 души бяха ранени днес в Мароко при сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност. До сблъсъците се стигна по време на демонстрации, начело на които застанаха представители на младото поколение в страната, съобщи министерството на вътрешните работи, цитирано от ДПА.

Протестиращите настояват за по-добро здравеопазване и образование и критикуват правителството за разходите му преди Световното първенство по футбол през 2030 г., на което Мароко ще бъде домакин заедно с Испания и Португалия.

Министерството съобщи, че 409 души са били задържани, след случаи на вандализъм и използването на ножове и коктейли "Молотов" на протестите в няколко града. То добави, че 263 полицаи и 23 протестиращи са били ранени.

По-рано мароканската информационна агенция МАП съобщи за млад мъж, който е бил блъснат от автомобил на силите за сигурност.

Вътрешното министерство каза, че протестиращите са запалили огън и са нанесли щети на 142 автомобила на силите за сигурност, както и на 21 частни автомобила. Протестиращите са щурмували и няколко обществени сгради, банки и търговски обекта.