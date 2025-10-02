Подробно търсене

Димитрина Ветова
Министър Красимир Вълчев ще открие новата програма "ДОМИНО 2" за развитие на дуалното обучение
Снимка: Министерство на образованието и науката
София,  
02.10.2025 08:00
 (БТА)
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие днес новата програма "ДОМИНО 2 - дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото". Програмата е за развитие и надграждане на дуалното обучение, а откриването й е от 15:00 ч. в гранд-хотел "София", съобщи пресцентърът на образованието и науката (МОН).

Българо-швейцарската програма е с бюджет от 5,8 милиона швейцарски франка и ще се изпълнява в периода от 2025 до 2029 г. Тя надгражда постигнатите резултати от първия проект, като този път основен акцент се поставя върху активното участие на бизнеса в процеса.

На откриващото събитие ще присъстват посланикът на Швейцария в България Пиер Хагман и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер.

В дискусията ще се включат представители на работодателските организации, на бизнеса, на академичните среди и на гражданския сектор, поясняват от МОН.

/ХК/

