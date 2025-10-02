Подробно търсене

Тудор: "Ювентус даде всичко от себе си, но не трябваше да допускаме втория гол"

Мирослав Димитров
Тудор: "Ювентус даде всичко от себе си, но не трябваше да допускаме втория гол"
Тудор: "Ювентус даде всичко от себе си, но не трябваше да допускаме втория гол"
AP Photo/Alberto Saiz
Виляреал,  
02.10.2025 07:52
 (БТА)

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор коментира равенството 2:2 с Виляреал във втория кръг на Шампионската лига.

"Беше страхотен мач. Жалко е, че не успяхме да овладеем напрежението. Жалко е, че допуснахме в последната минута. Отборът даде всичко от себе си, но знаем, че не трябваше да допускаме гола, който доведе до равенството“, цитира Тудор официалният уебсайт на УЕФА.

Ювентус е 23-ти в класирането с две точки. Виляреал е 26-ти с една точка.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:18 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация