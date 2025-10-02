Тудор: "Ювентус даде всичко от себе си, но не трябваше да допускаме втория гол"

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор коментира равенството 2:2 с Виляреал във втория кръг на Шампионската лига.

"Беше страхотен мач. Жалко е, че не успяхме да овладеем напрежението. Жалко е, че допуснахме в последната минута. Отборът даде всичко от себе си, но знаем, че не трябваше да допускаме гола, който доведе до равенството“, цитира Тудор официалният уебсайт на УЕФА.

Ювентус е 23-ти в класирането с две точки. Виляреал е 26-ти с една точка.