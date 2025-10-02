Подробно търсене

ОБНОВЕНА Един човек е загинал, а 35 автомобила са засегнати от пожар в столичния квартал "Гоце Делчев"

Валерия Димитрова, Йоана Димитрова
БТА, архив Снимка: Благой Кирилов/БТА (ВЯ)
София,  
02.10.2025 07:19 | ОБНОВЕНА 02.10.2025 07:41
 (БТА)

Тяло на мъж е било открито след пожар в столичния квартал "Гоце Делчев", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщи за БТА дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

За потушаване на пожара са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента. 

Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.

Пожарът е погасен. 

/ВД/

Към 08:17 на 02.10.2025 Новините от днес

