site.btaОБНОВЕНА Един човек е загинал, а 35 автомобила са засегнати от пожар в столичния квартал "Гоце Делчев"
Тяло на мъж е било открито след пожар в столичния квартал "Гоце Делчев", съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.
При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, съобщи за БТА дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
За потушаване на пожара са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента.
Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.
Пожарът е погасен.
/ВД/
