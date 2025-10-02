Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери са поканени днес на среща в Копенхаген, посветена на войната в Украйна и европейската сигурност, съобщи ДПА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да присъства на седмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), която следва вчерашната среща на 27-те лидери на Европейския съюз, също в датската столица.

ЕПО бе предложена от френския президент Еманюел Макрон след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., за да насърчава диалога и сътрудничеството между европейските държави извън границите на ЕС и без формалността на държавните визити.

Сред темите, които лидерите ще обсъждат, са как да бъде укрепена Украйна, каква е ситуацията със сигурността в Европа и как континентът да стане по-сигурен.

Очаква се разговорите за европейската сигурност да засегнат и икономическата сигурност, трафика на наркотици и миграцията.

Сред 47-те поканени гости са държавни глави и правителствени ръководители на всички страни от ес ЕС, както и лидерите на страни извън блока като Великобритания, Молдова, Украйна, Швейцария и Грузия. Русия и Беларус не са поканени на тези срещи.

Освен това са поканени и ръководители на ключови за Европа организации като генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Лидерите на ЕПО се събраха за първи път през октомври 2022 г. в Прага, а последната им среща бе в Тирана през май 2025 г.