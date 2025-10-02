Десетото издание на годишната конференция за електронна търговия ще се проведе в София

Десетото издание на годишната конференция за електронна търговия eCommerce Annual Summit ще се състои днес в София, съобщават организираторите от сп. "Ентърпрайс" (Enterprise).

Във форума в "Интерпред - СТЦ" се очаква да участват над 21 лектори в областта на електронната търговия и дигиталния маркетинг и над 300 представители на онлайн бизнеса, за да обменят опит, добри практики и идеи. Участниците ще имат възможност да се срещнат с представители на успешни брандове, реализирани на вътрешния и чуждестранния пазар, с които да обменят мнения за възможностите за развиване на по-устойчив и печеливш бизнес, посочват организаторите.

Сред темите, които ще бъдат дискутирани на форума са как онлайн търговците да стъпят на добра основа, когато планират развитието си и да увеличат продажбите, как да приложат успешни техники и практики за съдържание, което конвертира, как да използват социални медии и създатели на съдържание за увеличаване на продажбите. Ще бъде обсъдено също как търговците да се адаптират към новите технологии и интелигентни инструменти за оптимизация на процесите и търсенето, как да внедрят стратегии за свързване на дигиталните канали за продажба с физическите магазини, какво съдържание да създават, за да продават повече, както и какви са тайните и предизвикателствата за създаване на устойчив бранд в България.