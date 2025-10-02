Турски вратар на Лил отчая Рома на „Олимпико“

Турският вратар Берке Йозер спаси три дузпи и Лил победи като гост Рома с 1:0 в мач от втория кръг на Лига Европа. Единственото попадение беше отбелязано още в 6-ата минута на мача, когато Хакон Арнар Харалдсон се възползва от грешка в защитата на италианците и простреля Свилар.

Като цяло Рома имаше инициативата през цялата среща, но драмата настъпи в 80-ата минута. Съдията отсъди дузпа за „джалоросите“ заради игра с ръка на Аиса Манди. Берке Йозер се справи с изпълнението на резервата Артьом Довбик от бялата точка, но се стигна до пребиване на дузпата заради преждевременно нахлуване в наказателното поле на Ромен Перо. При втория си опит нападателят стреля по абсолютно същия начин и отново дузпата му беше отразена, но тя бе изпълнена за трети път поради неправилно позициониране на Йозер. При третия опит с удара се нагърби Матиас Соуле, който смени посоката, но турският страж отново отрази.

Йънг Бойс постигна първа победа, след като се наложи с 2:0 при визитата си на румънския ФКСБ. Швейцарците взеха три точки след двата гола на Жоел Монтейро още преди почивката. В следващият кръг футболистите от Берн ще примат Лудогорец.

Бран също ликува с три точки. Норвежкият тим се наложи с 1:0 над Утрехт, а Саевар Магнусон бе точен в 41-ата минута.

Брага от Португалия, който елиминира Левски в квалификациите, стигна до победата с 2:0 над Селтик в Глазгоу. Рикардо Орта и Габи Мартинес бяха точни, а гол на Келечи Ихеначо за „детелините“ бе отменен с ВАР.

В друга среща Болоня и Фрайбург не излъчиха победител. Италианците дръпнаха в резултата през първата част чрез Рикардо Орсолини. Гостите от Германия изравниха в началото на втората част, когато Жуниор Адаму реализира дузпа.