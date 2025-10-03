АЗ Алкмаар допусна тежко поражение на старта на основната фаза в Лигата на конференциите

За българите по света

За българите по света

От българите по света

От българите по света

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Динамо Киев (Украйна) - Кристъл Палас (Англия) – 0:2 Ягелония (Украйна) - Хамрун Спартанс (Малта) – 1:0 КуПС (Финландия) - Дрита (Косово) – 1:1 Лозана (Швейцария) - Брейдаблик (Исландия) – 3:0 Лех Познан (Полша) - Рапид Виена (Австрия) – 4:1 Ноа (Армения) - Риека (Хърватия) – 1:0 Омония Никозия (Кипър) - Майнц (Германия) – 0:1 Райо Валекано (Испания) - Шкендия (Република Северна Македония) – 2:0 Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0 Абърдийн (Шотландия) - Шахтьор Донецк (Украйна) - 2:3 АЕК Ларнака (Кипър) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 4:0 Целе (Словения) - АЕК Атина (Гърция) - 3:1 Фиорентина (Италия) - Сигма Оломоуц (Чехия) - 2:0 Легия Варшава (Полша) - Самсунспор (Турция) - 0:1 Ракув Ченстохова (Полша) - Университатя Крайова (Румъния) - 2:0 Шелбърн (Ирландия) - Хекен (Швеция) - 0:0 Слован Братислава (Словакия) - Страсбург (Франция) - 1:2 Спарта Прага (Чехия) - Шамрок Роувърс (Ирландия) - 4:1

Срещи от първия кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.