АЗ Алкмаар допусна тежко поражение на старта на основната фаза в Лигата на конференциите
Срещи от първия кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:
Динамо Киев (Украйна) - Кристъл Палас (Англия) – 0:2
Ягелония (Украйна) - Хамрун Спартанс (Малта) – 1:0
КуПС (Финландия) - Дрита (Косово) – 1:1
Лозана (Швейцария) - Брейдаблик (Исландия) – 3:0
Лех Познан (Полша) - Рапид Виена (Австрия) – 4:1
Ноа (Армения) - Риека (Хърватия) – 1:0
Омония Никозия (Кипър) - Майнц (Германия) – 0:1
Райо Валекано (Испания) - Шкендия (Република Северна Македония) – 2:0
Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) – 5:0
Абърдийн (Шотландия) - Шахтьор Донецк (Украйна) - 2:3
АЕК Ларнака (Кипър) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) - 4:0
Целе (Словения) - АЕК Атина (Гърция) - 3:1
Фиорентина (Италия) - Сигма Оломоуц (Чехия) - 2:0
Легия Варшава (Полша) - Самсунспор (Турция) - 0:1
Ракув Ченстохова (Полша) - Университатя Крайова (Румъния) - 2:0
Шелбърн (Ирландия) - Хекен (Швеция) - 0:0
Слован Братислава (Словакия) - Страсбург (Франция) - 1:2
Спарта Прага (Чехия) - Шамрок Роувърс (Ирландия) - 4:1
/ГК/
