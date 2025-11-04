С поредица от събития Община Пещера ще популяризира местните традиции и културното наследство в региона

Поредица от събития подготвя Община Пещера за съхраняване на местните традиции, популяризиране на културното наследство и за подкрепа на творческите инициативи в региона. Това съобщиха от общинската администрация след спечелен проект пред Национален фонд „Култура".

На 6 и 7 ноември в родопския град ще се проведе „Балканска среща на културите". В двете вечери ще бъде поставен акцент върху преплитането на музиката, танците и кулинарията на Гърция, Турция, Сърбия и България.

На 15 ноември, на фона на крепостта „Перистера", ще прозвучи класическа музика, а на 29 ноември ще се представят живи традиции от село Капитан Димитриево.



Календарът на събитията предвижда през месец декември с различни прояви да бъдат посрещнати коледните празници.

Инициативата продължава и през 2026 година с театралния фестивал „Дионисиеви дни в Пещера". В края на януари за публиката са подготвени три дни с премиерни спектакли, създадени от независими трупи и актьори от България и Европа. През февруари жителите и гостите на родопската община ще могат да присъстват на фестивала „Среди зима на мегдана" в с. Радилово и на маскарадните игри „Танцът на традицията".

В календара е включен и традиционният Национален фестивал на кешкека и народните умения в с. Радилово, който се провежда всяка година в края на месец септември.











