Росица Кирова се срещна с кметовете на Василевската община в Болградски район, Украйна

Росица Кирова, председател на комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание на България, придружена от Светослав Иванов, генерален консул на България в Одеса, се срещна с кмета и кметските наместници на Василевската община в Болградски район, Украйна.

Високопоставените гости бяха посрещнати от кмета Петър Бойчев и кметските наместници Георгий Касим, Елена Жечева, Петър Недялков и Виктор Генчев.

"Общината обединява четири български села и едно българо-албанско село. В общината са открити три български неделни училища – във Василевка, Калчево и Каракурт, където населението е смесено и има много албанци. Много от децата от албански произход искат да учат български език и посещават българското неделно училище. През тази година открихме в Бановка подготвителна българска група в детската градина и четири класа от 1. до 4. клас в началното училище, които се обучават в българско неделно училище. Имаме намерение догодина да подкрепя и да открием Българско неделно училище в Бановка в горните класове", каза Светослав Иванов.

Генералният консул подчерта, че Василевската община е една от общините, които са за пример как да се запазва и развива българската култура. "На 3 март тук беше организиран голям концерт с участие на българските ансамбли от всички села на общината. Преди няколко дни заедно с генералния директор на БТА Кирил Вълчев участвахме в тържествата на общината и организирахме голям концерт на българския изпълнител Илия Луков", допълни генералният консул.

"Това е първата община, в която се събират всички кметски наместници, за да ми кажат, че българският език е първото нещо, което научават децата, които се раждат тук. Казвала съм го в Одеса и на други места в Бесарабия, вие наистина сте будители. Пазите традициите, езика и показвате такова отношение към България и на мен ми се иска да организирам екскурзии на българи от България да дойдат тук и да видят какво означава да обичат България. Украйна е вашата родина, държавата в която живеете, а в България са ви сърцата. Надявам се да може българската държава с всички усилия, които полагаме, да помагаме повече. Мисля че ще имаме тази възможност през следващите години", отбеляза Росица Кирова.

В рамките на срещата кметовете споделиха за културния и социално-икономически живот на българската общност в общината. Обсъдени бяха възможности за перспективите за по-нататъшно сътрудничество.

Подобни събития са важна стъпка към задълбочаване на международното партньорство и развитието на културния диалог между Украйна и България, бе подчертано по време на срещата.

Българската делегация е на посещение в Одеса и областта по повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители.

По инициатива на БТА и с подкрепа за организацията от генералното ни консулство в Одеса, Болград и с. Василевка бяха изнесени концерти на българския изпълнител Илия Луков и талантите на бесарабските българи в Украйна на 30 и 31 октомври и 1 ноември.

Седмицата на българската култура в Одеса, посветена на Деня на бесарабските българи, започна от 27 октомври и продължи до 1 ноември.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Общината е включена в състава на Болградски район и е създадена през 2020 г. в резултат на административно-териториалната реформа, която обединява пет големи български села - Василевка, Калчево, Бановка, Голица и Каракурт (българо-албанско село). Населението в общината по данни от 2024 г. съставя 11 010 души, сред които близо 80 % са българи. През тази година общината отбеляза петгодишнина, а центърът – село Василевка, навърши 195 години.

Село Бановка е основано през 1821 г. от български преселници от Североизточна България. През 2010 г. тук е издигнат паметник на българския генерал Иван Колев, откъдето е родом той. Инициативата е на Тодор Нинов – председател на сдружението за издигане на паметник на генерала в Добрич, Георги Казанджиев, Михаил Стоев и на други дарители и бизнесмени от Добрич. В центъра на селото е открита българска къща-музей, където се организират традиционни български фестивали и се отбелязват народни празници.

В центъра на Василевската община – село Василевка, основано през 1830 г. от български преселници от Одринска Тракия и Ямболски окръг, са съсредоточени социално-икономически обекти, сред които са пекарна, шивашка компания "Стилитекс", Василевски опорен лицей, както и отглеждане на лавандула.

Голица е третото българско село в общината, също основано през 1830 г. от преселници от Варненски окръг. В селото е построена Свято-Дмитровска църква със средства на българите през 19 век.

Село Калчево е основано през 1861 г. от българи от град Болград. Тук също е открита българска къща-музей.

Смесеното българо-албанско село е основано през 1811 г. от българи и албанци, преселници от Добруджа и Девня, Варненски окръг. В селото се организира регионален гастрономически фестивал "Курбан".