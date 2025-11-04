Черна гора се стреми да завърши преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2026 г., каза вицепремиерът на страната Филип Иванович

Черна гора се стреми да затвори всички преговорни глави и да завърши преговорите за членство с Европейския съюз до края на 2026 г., заяви днес вицепремиерът на страната Филип Иванович, цитиран от Ройтерс.

„Очакваме с нетърпение да станем първият следващ член на ЕС“, каза Иванович на конференция на „Евронюз“, посветена на разширяването на ЕС в Брюксел.

Според данни от годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя на европейска интеграция, който бе публикуван днес, страната е най-напреднала в този процес в сравнение с другите кандидатки за членство от региона. Основно предизвикателство остава това, че институциите в Черна гора са в политическа криза.

Черна гора си е поставила амбициозната цел да се превърне в 28-ата страна членка на Европейския съюз до 2028 г. Правителството е уверено, че може да затвори всички преговорни глави в този срок и макар опозицията и представители на гражданското общество да подкрепят амбициозния дневен ред, те се притесняват, че той може да доведе до реформи на хартия без реални резултати.